Alberto Fernández sobre Milagro Sala: "Convirtieron una prisión preventiva en una pena anticipada"

Alberto Fernández señaló que "en un Estado de derecho todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", y recordó que "desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y particularmente con Milagro Sala, por la forma en que está detenida, la naturaleza de los procesos, por las maniobras persecutorias".

"La Justicia argentina es responsable", sentenció el presidente Alberto Fernández en C5N. "No es posible lo que se está haciendo con Milagro Sala en un Estado de Derecho. Milagro Sala no tiene una sentencia definitiva y lleva 7 años en prisión preventiva. Si uno tiene en cuentra que el delito más grande que tiene es administración fraudulenta, que es de 6 años… ¿cuál es la pena que tiene Milagro Sala?", agregó.

"Me encuentro con que Milagro está con coágulos en sus piernas y se ha deteriorado su salud. Se ha deteriorado la salud de su familia. Por lo que me impulsó demostrar que allá en el Norte está pasando algo que no debería pasar en una sociedad democrática", expresó el presidente Alberto Fernández.

"Convirtieron una prisión preventiva como una pena anticipada. Alguno puede decir que Milagro Sala podía escaparse, pero ella no juró como legisladora del Parlasur, no buscó fueros, y se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban en un acampe", recordó el Presidente. Y advirtió: "Yo no puedo indultar a Milagro Sala. Lo puede hacer el Gobernador. Estoy al lado de Milagro y siempre me ocupé de su situación. Creo que está cometiendo una injusticia con ella".