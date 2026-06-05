Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable

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El retiro de los escenarios y la batalla contra el Parkinson

El músico argentino había brindado su último recital presencial en Olavarría en marzo de 2017, frente a cientos de miles de seguidores, un evento trágico que estuvo marcado por severos desbordes organizativos. Durante sus últimos años, y luego de anunciar públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, el artista confirmó oficialmente su retiro definitivo de los escenarios en vivo en el año 2023.

A pesar de las adversidades relacionadas con su salud, Solari se mantuvo sumamente activo en el ámbito artístico y creativo:

En el año 2020 participó de manera virtual mediante técnicas holográficas.

En 2022 dio vida a un nuevo proyecto musical experimental bautizado como El Mister y los Marsupiales Extintos , utilizando su canal de YouTube para compartir nuevas composiciones inéditas.

Recientemente, colaboró con el reconocido artista Wos en la exitosa canción "Quemarás".

La partida de Solari representa una pérdida irreparable para la cultura argentina, pero su extenso legado musical y sus inconfundibles letras poéticas continuarán resonando con fuerza en las futuras generaciones.