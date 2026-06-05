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De qué murió el Indio Solari: el parte policial y las primeras confirmaciones

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La confirmación del fallecimiento del Indio Solari conmocionó al país. Parte policial de la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De qué murió el Indio Solari: el parte policial y las primeras confirmaciones

De qué murió el Indio Solari: el parte policial y las primeras confirmaciones

Tras conocerse la triste muerte del Indio Solari, las autoridades comenzaron con las tareas de rutina para determinar formalmente de qué murió el legendario músico. La investigación inicial quedó a cargo de la UFI 2 de Ituzaingó bajo la carátula preliminar de averiguación de causales de muerte.

indio solari

El parte de la policía sobre el Indio Solari

IMPORTANTE: La última foto del Indio Solari en su estudio de grabación privado

Según la información brindada a través de un documento emitido por la policía, el popular e histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota atravesaba desde hace varios años una dura lucha contra el mal de Parkinson, una condición neurodegenerativa de público conocimiento.

En este sentido, las autoridades que intervinieron en la vivienda de la persona mediática precisaron en el escrito de manera contundente que "nada indica o señala otra causa de muerte". De esta forma, el reporte oficial descarta inicialmente cualquier tipo de hipótesis violenta o externa, apuntando directamente a complicaciones propias de su delicado cuadro de salud.

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