De qué murió el Indio Solari: el parte policial y las primeras confirmaciones
La confirmación del fallecimiento del Indio Solari conmocionó al país. Parte policial de la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Tras conocerse la triste muerte del Indio Solari, las autoridades comenzaron con las tareas de rutina para determinar formalmente de qué murió el legendario músico. La investigación inicial quedó a cargo de la UFI 2 de Ituzaingó bajo la carátula preliminar de averiguación de causales de muerte.
El parte de la policía sobre el Indio Solari
IMPORTANTE: La última foto del Indio Solari en su estudio de grabación privado
Según la información brindada a través de un documento emitido por la policía, el popular e histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota atravesaba desde hace varios años una dura lucha contra el mal de Parkinson, una condición neurodegenerativa de público conocimiento.
En este sentido, las autoridades que intervinieron en la vivienda de la persona mediática precisaron en el escrito de manera contundente que "nada indica o señala otra causa de muerte". De esta forma, el reporte oficial descarta inicialmente cualquier tipo de hipótesis violenta o externa, apuntando directamente a complicaciones propias de su delicado cuadro de salud.
Dejá tu comentario