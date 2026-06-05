Murió el Indio Solari: así se enteró Mario Pergolini en vivo
Así Mario Pergolini se enteró del fallecimiento del Indio Solari exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras realizaba su programa de radio.
La muerte del Indio Solari generó un profundo impacto en el mundo de la música, pero también en los medios de comunicación. Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando Mario Pergolini se enteró de la triste noticia mientras charlaba con Gonzalo Bonadeo en Vorterix.
La reacción en vivo de Mario Pergolini a la muerte del Indio Solari
"Varios medios están confirmando, el Canciller también lo acaba de confirmar... lo están diciendo en este momento, que falleció el Indio Solari", interrumpió sorpresivamente Pergolini mientras dialogaba con Bonadeo a través de una videollamada.
La noticia de la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo dejó visiblemente descolocado y atónito: "Tremendo. Primero estoy impactado... Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos, desde el inicio. Estoy asombradísimo", expresó el conductor radial con la voz entrecortada, haciendo hincapié en la impensada casualidad que marcó su emisión de este viernes.
Una coincidencia asombrosa y una foto para el recuerdo
La sorpresa no terminó allí. Mario Pergolini relató al aire que la programación no fue la única coincidencia del día en relación al histórico cantante argentino. "Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho, empezamos el programa hoy como viernes con Los Redondos, todo el día. Increíble, hasta mostré una foto tuya con él", le comentó a sus compañeros de estudio.
Acto seguido, la producción exhibió en la pantalla del programa la imagen en cuestión: una fotografía del propio Pergolini abrazado al Indio Solari, la cual, paradójicamente, había sido mostrada horas antes del fatal desenlace. "Disculpame Gonzalo que te estoy desvirtuando el sentido lógico que tenía esta nota... Justo mostré esta foto hoy", concluyó el conductor, quien se mostró profundamente conmovido.
Te puede interesar
Dejá tu comentario