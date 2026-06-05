Murió el Indio Solari: así se enteró Mario Pergolini en vivo

Una coincidencia asombrosa y una foto para el recuerdo

La sorpresa no terminó allí. Mario Pergolini relató al aire que la programación no fue la única coincidencia del día en relación al histórico cantante argentino. "Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho, empezamos el programa hoy como viernes con Los Redondos, todo el día. Increíble, hasta mostré una foto tuya con él", le comentó a sus compañeros de estudio.