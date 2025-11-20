Donald Trump tuvo que ceder ante la presión y ordenó desclasificar los archivos del caso Epstein

Esta postura representó un cambio con respecto a la que adoptó antes de las elecciones de 2024. “¡Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein!”, advirtió.

trump

Los archivos de Epstein que deben publicarse son documentos de las investigaciones penales contra el financiero, incluidas transcripciones de entrevistas con víctimas y testigos, junto a artículos incautados en los allanamientos a sus propiedades.

Dichos materiales incluyen comunicaciones internas del Departamento de Justicia, registros de vuelo e información sobre personas y entidades vinculadas a Epstein. Los archivos son diferentes de las más de 20 mil páginas de documentos del patrimonio de Epstein que el Congreso publicó la semana pasada, incluyendo algunas menciones directas a Trump.

Entre ellos se incluyen mensajes de Epstein de 2018 en los que decía sobre Trump: "Yo soy el único capaz de acabar con él" y "Sé lo corrupto que es Donald".

Jeffrey Epstein.jpg Jeffrey Epstein

Si bien ambos fueron amigos durante años, el presidente republicano declaró que se distanciaron a principios del 2000, dos años antes del primer arresto de Epstein, además de negar haber cometido delito alguno en relación con él.

En declaraciones a la prensa el lunes por la noche, Trump dijo que los republicanos "no tenían nada que ver con Epstein" y que "en realidad es un problema de los demócratas".