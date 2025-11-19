Cristiano Ronaldo en Washington: la cena que reunió a Trump e Infantino a meses del Mundial 2026
En un encuentro cargado de simbolismo político y futbolero, el "Bicho" participó de una gala en la Casa Blanca organizada por el presidente de Estados Unidos.
A pocas semanas del sorteo de la Copa del Mundo 2026, la escena internacional vivió un capítulo inesperado cuando Cristiano Ronaldo apareció como una de las figuras centrales en una elegante recepción realizada en Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una cena de honor para el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y entre los invitados se destacó el astro portugués, quien asistió acompañado por su esposa Georgina Rodríguez.
La presencia del futbolista trascendió rápidamente los límites de la diplomacia y se convirtió en uno de los detalles más comentados del encuentro, especialmente por la cercanía que tuvo con los líderes políticos presentes. El evento, que reunió a personalidades influyentes de distintos ámbitos, se desarrolló en un clima de alta exposición mediática.
Durante su discurso, Trump hizo referencia a una anécdota familiar y aprovechó para presentarle a Cristiano a su hijo Barron, lo que incluso dio lugar a una broma improvisada que distendió el ambiente. Mientras tanto, la figura del Al-Nassr evitó declaraciones públicas, aunque se lo vio recorrer la gala con naturalidad y participar de una fotografía grupal que rápidamente se volvió viral.
Más allá del brillo social, la reunión tuvo un trasfondo político estratégico. Estados Unidos y Arabia Saudita discutieron iniciativas de inversión, alianzas económicas y temas geopolíticos sensibles vinculados a Medio Oriente.
En ese contexto, la aparición de Cristiano funcionó como un puente simbólico entre el deporte y la diplomacia, especialmente considerando el rol que jugó en la candidatura saudita para organizar el Mundial 2034. En los últimos meses, el portugués había elogiado abiertamente la infraestructura del país, reforzando la imagen internacional que buscaba proyectar la monarquía.
El prestigio del evento quedó evidenciado en la lista de invitados, que incluyó a referentes tecnológicos como Tim Cook y Elon Musk, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Esa combinación de poder económico, influencia política y figuras globales consolidó una postal singular: la del fútbol como protagonista en espacios históricamente reservados para decisiones de máximo nivel.
Para muchos analistas, la presencia de Cristiano en la Casa Blanca sintetiza cómo el deporte se ha convertido en una herramienta diplomática de primer orden. Con el Mundial en el horizonte, su aparición en Washington potencia todavía más el impacto global que rodea a la próxima edición del torneo.
