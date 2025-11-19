Cristiano Ronaldo en Washington: la cena que reunió a Trump e Infantino a meses del Mundial 2026

Embed JUST IN: Incredible moment as President Trump sits down for dinner with MELANIA, Cristiano Ronaldo, JD Vance, Apple CEO Tim Cook and others at the White House



— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 19, 2025

El prestigio del evento quedó evidenciado en la lista de invitados, que incluyó a referentes tecnológicos como Tim Cook y Elon Musk, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Esa combinación de poder económico, influencia política y figuras globales consolidó una postal singular: la del fútbol como protagonista en espacios históricamente reservados para decisiones de máximo nivel.

Para muchos analistas, la presencia de Cristiano en la Casa Blanca sintetiza cómo el deporte se ha convertido en una herramienta diplomática de primer orden. Con el Mundial en el horizonte, su aparición en Washington potencia todavía más el impacto global que rodea a la próxima edición del torneo.