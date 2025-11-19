Repudiable respuesta de Donald Trump a una periodista que le preguntó por el caso Jeffrey Epstein: "Callate cerdita"

Finalmente, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos del caso Epstein.

Contraofensiva de Donald Trump por el caso Epstein: pidió que investiguen a Bill Clinton y al J.P. Morgan

En los últimos días se reveló un nuevo aluvión de mails de Jeffrey Epstein, el magnate que se suicidó en prisión tras ser condenado por tráfico sexual de menores de edad, en los que se vinculó al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Es por eso que el mandatario norteamericano, intentando correr el foco de su persona, pidió que también se investigue al expresidente Bill Clinton, al exrector de la Universidad de Harvard, Larry Summers, al fundador de la plataforma Linkedin, Reid Hoffman, y al banco J.P. Morgan.

posteo trump epstein

Trump justificó esa orden −que rompe las reglas del decoro institucional estadounidense dado que a la figura de la fiscal general se le supone independencia de la Casa Blanca− alegando que los demócratas han resucitado el caso Epstein −“el bulo Epstein“, según el presidente− para ”tapar el desastroso CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN y otros fallos”.

La maniobra parece más bien perseguir un fin diferente: tratar de desviar hacia otro lado la atención del escándalo por su negativa a difundir los archivos que obran en poder de Bondi sobre el caso del pederasta.

“Le pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, dijo Trump en su red Truth Social.

“Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla”, remarcó el jefe de Estado en referencia a las fiestas sexuales que daba Epstein en su mansión.