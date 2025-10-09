El Premio Nobel de Literatura 2025 fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

En 1977 inició sus estudios de Andragogía (enseñanza de adultos) y Filología Húngara en la Universidad de Budapest, y comenzó a publicar en diferentes revistas literarias. Su primera novela, Tango satánico (1985), que sigue siendo su obra más conocida, lo convirtió en un autor de éxito (cada uno de los doce capítulos de la novela consiste en un solo párrafo). Fue llevada al cine por Béla Tarr.

En 1987, dejó atrás la Hungría comunista y viajó becado a Berlín Occidental. En los siguientes 15 años viajó y vivió en países como Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, pero siempre regresó a Hungría con regularidad.

En ese periodo publicó algunas de sus obras más importantes como La melancolía de la resistencia (1989) o Guerra y Guerra (1999), que obtuvieron éxito en el extranjero y fueron traducidas a más de 10 idiomas.

A principios de la década de 1990, pasó largas temporadas en Mongolia y China, y posteriormente exploró Japón, lo que le llevó a experimentar y cambiar su escritura estética y estilísticamente.

Destacados escritores se declararon admiradores de su obra. “El maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis que inspira comparaciones con Gógol y Melville”, dijo Susan Sontag. “La universalidad de la visión de Krasznahorkai rivaliza con la de Almas muertas de Gógol y supera con creces todas las preocupaciones menores de la escritura contemporánea”, sostuvo W.G. Sebald. Gran parte de la obra del Nobel de Literatura 2025 fue editada por el sello español Acantilado; la editorial argentina Sigilo publicó El último lobo.

En 2004 recibió del gobierno húngaro el Premio Kossuth, por el conjunto de su obra; en 2015, el Premio Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras.

La entrega de los premios Nobel continuará este viernes con el de la Paz y el de Economía el próximo lunes. La ceremonia oficial se celebrará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el creador de los galardones.