Tras varios días de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre la “primera fase” del plan de paz apoyado por Donald Trump, que contempla un alto el fuego y la liberación tanto de los rehenes -vivos o muertos- que Hamas aún mantiene en la Franja de Gaza, como de los prisioneros palestinos que el Estado de Israel mantiene en sus cárceles.

Desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se indicó que el acuerdo para liberar a los rehenes entrará en vigor recién cuando lo apruebe el gabinete de Seguridad, que se reunirá en las próximas horas.

Trump junto a Netanyahu

Más de 60.000 civiles -en su mayoría mujeres y niños- murieron en tierra palestina hasta la fecha desde aquel 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas incursionaron en el sur de Israel para matar a 1.200 personas y tomar de rehenes a unos 250.

Organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinaron que durante estos dos años el gobierno de Israel, a cargo siempre de Benjamin Netanyahu, ejecutó maniobras tendientes al genocidio en tierra palestina, siempre en el intento de presionar a Hamas para que libere a los rehenes, de los cuales quedan 48 en cautiverio, aunque se calcula que la mitad falleció.