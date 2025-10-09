Donald Trump anunció que Israel y Hamás "firmaron la primera fase" de un acuerdo de paz
"La primera fase" del acuerdo de paz anunciado por Donald Trump incluye la liberación de presos palestinos detenidos, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Israel y la agrupación terrorista Hamas "firmaron la primera fase" del acuerdo de paz para Gaza propuesto por la Casa Blanca. El pacto inicial está sujeto a el aval formal de Israel, que se espera que ocurra este mismo jueves.
De aprobarse, deberían ser liberados todos los rehenes israelíes y una importante cantidad de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. El negociación también incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria.
Los detalles y el calendario de estas medidas aún no están claros.
"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó Trump en su red social Truth Social.
El mandatario estadounidense celebró también lo que considera "un gran día" para Medio Oriente y agradeció a los países mediadores como Qatar, Egipto y Turquía "que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió que el acuerdo sirva para la liberación de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos de vuelta a casa".
A su vez, Hamas emitió un comunicado en el que pidió a Trump y a los países mediadores que obliguen a Israel a cumplir íntegramente con lo acordado.
El acuerdo se alcanzó apenas unos pocos días después del segundo aniversario del cruento ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 que Hamas lanzó en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Dicho ataque desencadenó una feroz ofensiva militar israelí en Gaza, que ya provocó la muerte de más de 67 mil personas, la mayor parte de ellos mujeres y niños.
Aunque los detalles del acuerdo no fueron oficialmente informados todavía, fuentes palestinas aseguraron a la BBC que el pacto estipula la liberación de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por las fuerzas israelíes desde el inicio de la invasión.
La misma fuente señaló que Hamas todavía no recibió una lista de los prisioneros palestinos que Israel liberará. Un alto funcionario palestino también le dijo a la BBC que el acuerdo prevé que Israel permita que 400 camiones de ayuda ingresen a Gaza diariamente y que la cantidad de ayuda aumentará gradualmente en etapas posteriores.
En tanto, un funcionario de la Casa Blanca adelantó que Hamas liberará a los 20 rehenes que aún están vivos durante la primera fase.
