Otorgan el Premio Nobel de Medicina 2025 a tres investigadores de la ciencia del sistema inmune

Años más tarde, Brunkow y Ramsdell profundizaron esa línea de investigación al identificar el gen Foxp3, que codifica una proteína fundamental para el desarrollo de las células T reguladoras. Su trabajo, publicado en 2001, reveló que mutaciones en este gen provocaban enfermedades autoinmunes graves tanto en ratones como en humanos.

Gracias a estos avances, la comunidad científica dispone hoy de una comprensión más profunda de cómo prevenir y tratar los procesos autoinmunes, y el Nobel de Medicina 2025 consagra a sus autores como los verdaderos padres de una nueva era en la inmunología moderna.