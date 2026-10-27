Flávio Bolsonaro está en viaje a Estados Unidos tras su derrota frente a Lula da Silva
El senador y excandidato presidencial está en vuelo al país norteamericano, según confirmaron allegados a su familia.
El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro está en viaje hacia los Estados Unidos, según confirmaron allegados a su familia al portal Metrópoles.
La noticia de la partida de Bolsonaro al país norteamericano se publicó en medio de la incertidumbre sobre su paradero, luego de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara la retención de sus pasaportes tras confirmarse su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Otro medio de Brasil afirma que Flávio Bolsonaro estuvo entre los pasajeros de un vuelo a la Argentina
El senador libertario y excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro habría arribado este martes a la Argentina a bordo de un vuelo que aterrizó en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
El dato se desprende del testimonio del piloto Mauro Mattosinho, citado por el medio Folha de Sao Paulo, quien a su vez habría conseguido la información a través de alguien que trabaja en el aeropuerto misionero.
Según el relato proporcionado por el medio de Brasil, el nombre del excandidato habría figurado en la lista de pasajeros que iban a subirse a un avión Gulfstream G400 (matrícula LV-JQW) que se encontraba en la Argentina el lunes de esta semana.
La aeronave tiene capacidad para 12 pasajeros, lo que está en línea con el reporte de O Globo sobre un posible viaje de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos en un vuelo privado.
Aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó en las últimas horas que "no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina", el excandidato presidencial podría haberse subido a ese avión con destino a los Estados Unidos, país donde está radicado su hermano Eduardo, también con problemas con la justicia brasileña.
Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, perdió en el balotaje del domingo pasado ante Luiz Inácio Lula Da Silva, quien obtuvo así su segundo mandato consecutivo.
Apenas 24 horas más tarde la justicia brasileña avanzó con la investigación por supuesto lavado de dinero contra el hijo de Jair Bolsonaro, y el juez Alexandre de Moraes le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes -el senador cuenta con un documento diplomático-.
Tras afirmar que entregaría sus documentos, Flávio Bolsonaro denunció persecusión política como lo hicieran su hermano y su padre, Jair Bolsonaro, a quien visitó el lunes de esta semana en su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
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