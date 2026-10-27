Flávio Bolsonaro está en viaje a Estados Unidos tras su derrota frente a Lula da Silva

La aeronave tiene capacidad para 12 pasajeros, lo que está en línea con el reporte de O Globo sobre un posible viaje de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos en un vuelo privado.

Aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó en las últimas horas que "no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina", el excandidato presidencial podría haberse subido a ese avión con destino a los Estados Unidos, país donde está radicado su hermano Eduardo, también con problemas con la justicia brasileña.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, perdió en el balotaje del domingo pasado ante Luiz Inácio Lula Da Silva, quien obtuvo así su segundo mandato consecutivo.

Apenas 24 horas más tarde la justicia brasileña avanzó con la investigación por supuesto lavado de dinero contra el hijo de Jair Bolsonaro, y el juez Alexandre de Moraes le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes -el senador cuenta con un documento diplomático-.

Tras afirmar que entregaría sus documentos, Flávio Bolsonaro denunció persecusión política como lo hicieran su hermano y su padre, Jair Bolsonaro, a quien visitó el lunes de esta semana en su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.