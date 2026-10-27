Flávio Bolsonaro no entregó su pasaporte en Brasil y la Policía se lo canceló: nadie sabe dónde está

Medios de Brasil como O Globo y Folha de Sao Paulo informaron en las últimas horas que Flávino Bolsonario habría cruzado la frontera hacia Misiones para abordar un vuelo a los Estados Unidos desde Puerto Iguazú.

De hecho, en las últimas horas familiares del excandidato presidencial confirmaron al portal Metrópoles que se encuentra camino a los Estados Unidos, aunque no trascendieron detalles sobre cómo logró su salida de Brasil en las últimas horas en las que tuvo pasaportes vigentes.

Por su parte, el vocero de Javier Milei, Adrián Ravier, afirmó este martes que no existe un pedido formal de asilo político por parte del excandidato presidencial y actual senador brasileño.