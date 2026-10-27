Flávio Bolsonaro no entregó su pasaporte en Brasil y la Policía se lo canceló: nadie sabe dónde está
El fallido candidato libertario tenía también un pasaporte diplomático a su nombre. La Justicia le había dado un plazo de 24 horas para entregar ambos.
La derrota en el balotaje del domingo pasado es el menor de los problemas que enfrenta Flávio Bolsonaro por estas horas: el excandidato del Partido Liberal es investigado por la justicia de Brasil y debía entregar sus pasaportes ante la prohibición de salir del país, cosa que no hizo.
Apenas se dio por ganador a Luiz Inácio Lula Da Silva, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien investiga a Flávio Bolsonaro por supuesto lavado de dinero, ordenó que el senador entregara su pasaporte personal y el diplomático en un lapso de 24 horas.
Como respuesta el hijo de Jair Bolsonaro grabó un video para sus redes sociales en el que denunció persecusión política y aseguró que entregaría sus pasaportes, pero luego desapareció de la vida pública.
"Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara, como le había ordenado la justicia, indicó una fuente policial brasileña", informó la agencia de noticias AFP.
Alerta en Brasil: no se sabe dónde está Flávio Bolsonaro
Desde la misma fuente indicaron que "no hay 'registro formal' de que el excandidato presidencial derechista haya salido de Brasil", lo que está en línea con los datos difundidos este martes por Migraciones de Argentina.
Medios de Brasil como O Globo y Folha de Sao Paulo informaron en las últimas horas que Flávino Bolsonario habría cruzado la frontera hacia Misiones para abordar un vuelo a los Estados Unidos desde Puerto Iguazú.
De hecho, en las últimas horas familiares del excandidato presidencial confirmaron al portal Metrópoles que se encuentra camino a los Estados Unidos, aunque no trascendieron detalles sobre cómo logró su salida de Brasil en las últimas horas en las que tuvo pasaportes vigentes.
Por su parte, el vocero de Javier Milei, Adrián Ravier, afirmó este martes que no existe un pedido formal de asilo político por parte del excandidato presidencial y actual senador brasileño.
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