Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en AMBA: a qué hora se larga hoy y cuánto dura la seguidilla
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tres días consecutivos con lluvias y hasta algunas tormentas en Buenos Aires a partir de este martes.
El escenario meteorológico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió un giro inesperado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus reportes e informó que la inestabilidad se adelantó, por lo que se aguardan lluvias a lo largo de este martes 27 de octubre, el miércoles y el jueves.
De esta forma, el tramo central de la semana estará signado por el mal tiempo y períodos de tormentas, postergando la consolidación del clima primaveral despejado.
Para la tarde de este martes 27, el organismo oficial activó la probabilidad de chaparrones aislados sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La jornada mantendrá un ambiente fresco, con abundante nubosidad y marcas térmicas que se moverán en un rango acotado.
Cuántos días con lluvias se esperan en Buenos Aires
A partir del miércoles, el ingreso de humedad y el cambio de viento favorecerán el desarrollo de fenómenos más intensos:
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Miércoles 28 de octubre: El día comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde la nubosidad irá en marcado aumento, dando paso a la probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 23 °C de máxima.
Jueves 29 de octubre (el día más complicado): Se mantendrá la inestabilidad con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas por chaparrones en la tarde y la noche. Los valores térmicos se ubicarán entre los 13 °C y los 22 °C.
Cuándo mejoran las condiciones en la región
El aire más estable volverá a afianzarse a partir del viernes, permitiendo el paulatino retorno del sol y un ascenso en los registros térmicos:
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Viernes 30 de octubre: Regresa el buen clima. Se aguarda cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima será de 14 °C y la máxima escalará a 23 °C.
Sábado 31 de octubre: Jornada con buenas condiciones meteorológicas y cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. Temperatura mínima de 14 °C y una máxima gratificante de 25 °C.
Domingo 1° de noviembre: El primer día del nuevo mes arrancará con cielo parcialmente nublado por la mañana, incrementándose la nubosidad a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, aunque sin precipitaciones. Los valores se mantendrán entre los 15 °C de mínima y los 25 °C de máxima.
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