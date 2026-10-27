El Gobierno blanqueó que "no va a haber un comunicado oficial" para felicitar a Lula Da Silva por su victoria

El lunes de esta semana, apenas 24 horas después de la estrecha victoria de Lula Da Silva, se activaron los engranajes de la Justicia de Brasil y el ahora excandidato Flávio Bolsonaro es investigado por supuesto blanqueo de capitales, evasión fiscal y el uso de casas de apuestas en el presunto entramado.

La Justicia de Brasil ya le pidió sus pasaportes al senador libertario y le prohibió salir del país, pero él habría logrado escapar a Estados Unidos vía Argentina, según reportaron medios locales.

"Respecto a Bolsonaro, no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", destacó Adrián Ravier acerca de la posibilidad de que el Estado argentino otorgue el asilo político al hijo de Jair Bolsonaro.

Según consignó el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina en la madrugada de este martes para luego partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia los Estados Unidos.

El diario carioca consultó con fuentes del senador del Partido Liberal, pero no obtuvo respuesta.