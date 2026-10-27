El Gobierno blanqueó que "no va a haber un comunicado oficial" para felicitar a Lula Da Silva por su victoria
Brasil se convirtió en una rareza en el escenario político sudamericano tras la derrota del candidato de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que en Casa Rosada "se tomó nota del resultado electoral de Brasil", pero no habrá ni felicitaciones ni saludos protocolares de parte de Javier Milei para Luiz Inácio Lula Da Silva.
Durante su conferencia de prensa habitual Ravier se refirió al balotaje del domingo pasado en Brasil, cuyo resultado ya fue reconocido por el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro, y se retrotrajo a la actitud de Lula Da Silva ante el triunfo electoral de Javier Milei en 2023.
"Tomamos nota del resultado electoral que hubo en Brasil. En 2023, cuando Javier Milei fue electo Presidente, no hubo ningún gesto del presiden Lula para saludarlo personalmente, ni nada. Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar", sentenció.
Cuando se escuchó la pregunta "¿es una represalia, entonces?", Adrián Ravier prefirió contestar: "Siguiente pregunta".
"En relación con Brasil, ya respondí. No va a haber un comunicado oficial", ratificó el vocero presidencial a otro periodista acreditado en Casa Rosada.
El lunes de esta semana, apenas 24 horas después de la estrecha victoria de Lula Da Silva, se activaron los engranajes de la Justicia de Brasil y el ahora excandidato Flávio Bolsonaro es investigado por supuesto blanqueo de capitales, evasión fiscal y el uso de casas de apuestas en el presunto entramado.
La Justicia de Brasil ya le pidió sus pasaportes al senador libertario y le prohibió salir del país, pero él habría logrado escapar a Estados Unidos vía Argentina, según reportaron medios locales.
"Respecto a Bolsonaro, no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", destacó Adrián Ravier acerca de la posibilidad de que el Estado argentino otorgue el asilo político al hijo de Jair Bolsonaro.
Según consignó el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina en la madrugada de este martes para luego partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia los Estados Unidos.
El diario carioca consultó con fuentes del senador del Partido Liberal, pero no obtuvo respuesta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario