Brasil: la Policía Federal investiga si Flávio Bolsonaro huyó hacia los Estados Unidos vía la Argentina

Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada y comercial que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. Fue creada en 1996.

Investigado en Brasil

Flavio Bolsonaro fue intimado el lunes por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por una causa judicial en su contra. El senador contaba con 24 horas para entregar sus pasaportes. Hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho, según O Globo.

“El candidato había acordado con miembros de su defensa que respondería a la citación y entregaría los documentos a las autoridades esta mañana, lo que aún no ha ocurrido”, señaló la periodista Bela Megale. Bolsonaro recibió la notificación judicial en plena vía pública cuando salía de visitar en Brasilia a su padre, que cumple condena por haber fogoneado un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. La medida fue ordenada en una decisión reservada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Fui intimado a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador en un video en el que también aseguró que nunca pensó "en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración".

El viernes último, Eduardo Bolsonaro -quien tiene una orden de captura en Brasil- aseguró en una entrevista que Flavio debía abandonar el país en caso de perder. “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país, por supuesto”, afirmó. En la misma entrevista, sostuvo que, ante una derrota, su hermano debía impugnar el resultado electoral.

Flavio Bolsonaro es investigado en dos causas que tramitan en el STF. La primera, a cargo de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando los investigadores encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

Según CNN Brasil, que accedió a la decisión reservada, la orden del lunes se dictó en esa causa.

La segunda causa, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.