Influencer rememoró la vez que logró ingresar a la enigmática isla privada de Jeffrey Epstein: el video

Según muestra el video, la incursión implicó llegar nadando hasta la isla, escalar un acantilado de baja dificultad y recorrer un extenso camino hasta alcanzar el “templo”, propiedad de Jeffrey Epstein desde 1998 hasta su muerte en 2019.

Al ingresar al lugar, Oliveira nota importantes cambios en la estructura. El edificio ya no conserva las franjas azules ni la cúpula dorada que lo caracterizaban anteriormente. En su lugar, presenta paredes pintadas de blanco y accesos bloqueados con maderas clavadas.

Cabe recordar que Tyler Oliveira se hizo conocido a partir de enero de 2023 por la realización de documentales sobre temáticas sensibles, como el descarrilamiento de un tren en Ohio, la crisis de drogas en Filadelfia y la ciudad considerada más racista de Estados Unidos. No obstante, su ingreso a la isla de Epstein marcó un punto de inflexión en su carrera y reavivó el debate sobre los límites éticos y legales en el periodismo de investigación y la creación de contenido extremo.