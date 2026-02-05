Influencer rememoró la vez que logró ingresar a la enigmática isla privada de Jeffrey Epstein: el video
Tyler Oliveira revivió su ingreso a la isla de Jeffrey Epstein, un episodio que generó fuerte controversia y que hoy vuelve a quedar en el centro de la polémica.
Un antiguo video de Tyler Oliveira volvió a instalarse en el centro de la conversación digital tras la reaparición de nombres vinculados al caso Jeffrey Epstein. El YouTuber había generado una fuerte polémica meses atrás al publicar el material titulado “Me colé en la isla de Jeffrey Epstein...”, donde relató su ingreso a la isla privada del magnate estadounidense, ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Con el resurgir del tema, las imágenes volvieron a circular y despertaron nuevas discusiones en redes sociales y en YouTube.
En el registro audiovisual, Oliveira aparece junto a un acompañante mientras alquilan una moto acuática para dirigirse hacia la isla que perteneció al multimillonario. El lugar es señalado históricamente como escenario de actividades ilícitas y rituales aberrantes relacionados con el abuso infantil.
Una vez allí, el influencer desembarca de manera clandestina y avanza hacia el denominado “templo”, señalado como el punto donde presuntamente se realizaban esos rituales.
A pesar de la presencia de personal de seguridad, el joven logra moverse sin ser detectado durante algunos minutos. Sin embargo, la situación cambia cuando los guardias lo descubren. Oliveira intenta mostrarse relajado y saluda de forma amistosa, pero el intento fracasa y se desata una persecución, con el YouTuber huyendo a pie mientras es seguido por los custodios en un vehículo.
Según muestra el video, la incursión implicó llegar nadando hasta la isla, escalar un acantilado de baja dificultad y recorrer un extenso camino hasta alcanzar el “templo”, propiedad de Jeffrey Epstein desde 1998 hasta su muerte en 2019.
Al ingresar al lugar, Oliveira nota importantes cambios en la estructura. El edificio ya no conserva las franjas azules ni la cúpula dorada que lo caracterizaban anteriormente. En su lugar, presenta paredes pintadas de blanco y accesos bloqueados con maderas clavadas.
Cabe recordar que Tyler Oliveira se hizo conocido a partir de enero de 2023 por la realización de documentales sobre temáticas sensibles, como el descarrilamiento de un tren en Ohio, la crisis de drogas en Filadelfia y la ciudad considerada más racista de Estados Unidos. No obstante, su ingreso a la isla de Epstein marcó un punto de inflexión en su carrera y reavivó el debate sobre los límites éticos y legales en el periodismo de investigación y la creación de contenido extremo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario