Irán: registran al menos 50 muertes durante manifestaciones contra el gobierno de la República Islámica
Miles de personas salieron esta semana a las calles de Teherán y otras ciudades de Irán con consignas como "muerte al dictador", contra el líder Alí Khamenei.
Miles de personas volvieron a manifestarse esta semana en las calles de Teherán y otras ciudades de Irán para protestar contra el gobierno de la República Islamista, cuyo líder, Alí Jamenei, rechazó críticas y demostraciones populares. Ya se contabilizaron al menos 51 muertes en los eventos desde diciembre de 2025.
El ayatollah Alí Jamenei advirtió este viernes que "la República Islámica no cederá ante los saboteadores" frente a las protestas que comenzaron a fines del año pasado.
Pero en las calles de Teherán, de Tabriz, de la ciudad santa de Mashhad y en el oeste del país, donde vive una mayoría kurda, como en Kermanshah, se escucharon gritos de "muerte al dictador".
Los iraníes reclamaron abiertamente el fin del sistema teocrático shiíta establecido en 1979. En redes sociales aparecieron videos de protestas con focos de incendio en el edificio de la gobernación de Shazand, en el centro de Irán.
Después de casi dos semanas de conflicto interno, la organización no gubernamental Iran Human Rights informó que "al menos 51 manifestantes" fueron asesinados en el contexto de represión "en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas".
"Sabemos que arriesgamos nuestras vidas, pero lo hacemos igual y continuaremos haciéndolo por un futuro mejor", expresó en Teherán un vendedor de celulares identificado como Majid, citado por la agencia AFP.
Según la organización Netblocks, Irán lleva más de 24 horas sin servicio de internet en todo el país, lo que dejó en vilo a opositores en el extranjero.
"La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones", dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi.
Mientras tanto, este viernes Alí Jamenei aseguró en la televisión estatal de Irán que las protestas del jueves de esta semana en Teherán fueron obra de "una banda de vándalos vino a destruir un edificio para rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos", en referencia a Donald Trump.
Para Jamenei, "el arrogante" Donald Trump será "derrocado", y no llegará a cumplir con la amenaza que emitió la semana pasada sobre intervenir Irán para proteger a los manifestantes y la oposición.
"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social el viernes 2 de enero, un día antes de que las Fuerzas Armadas que él comanda irrumpieran en Venezuela para llevarse al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Estamos preparados y listos para actuar", recalcó Trump, quien el jueves por la noche reforzó la amenaza y hasta prometió hacerles "pagar con el infierno" las matanzas de manifestantes.
Alí Khamenei aprovechó para acusar a Trump de tener las "manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes", probablemente en referencia a los bombardeos de junio de 2025 a plantas nucleares de Irán en el marco del conflicto entre Israel y Palestina.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos y a Israel de injerencia en las protestas actuales, que se registran en todo el país, y aseguró que "tratan de transformar manifestaciones pacíficas en acciones violentas".
Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979, imploró la intervención directa de Estados Unidos en Irán diciendo: "Señor presidente, este es un llamado urgente por su atención, soporte y acción. Por favor, esté listo para intervenir y ayudar al pueblo iraní".
