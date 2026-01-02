Cancillería recomendó a los argentinos no viajar a Irán: la alerta consular y el motivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2007158899657384380&partner=&hide_thread=false Alerta Consular: Se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar viajes a la República Islámica de Irán



Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país.… pic.twitter.com/SxiHyg7Bgi — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) January 2, 2026

Qué está sucediendo en Irán

La situación en Irán ha escalado rápidamente en los últimos días, lo que llevó a la Cancillería Argentina a emitir la alerta mencionada anteriormente.

Lo cierto es que ese país atraviesa una combinación de crisis económica, agitación social y tensiones internacionales: se está registrando una ola de protestas, con las mayores manifestaciones desde 2022. Las manifestaciones, que comenzaron a finales de diciembre de 2025 en ciudades como Teherán, Mashhad y Shiraz, son motivadas por el alto costo de vida, la inflación galopante y la escasez de servicios básicos, como agua y energía eléctrica.

irán

A raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ya hay al menos siete muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, la consigna "Muerte al dictador" ha vuelto a sonar en las calles contra el líder supremo Ali Jamenei.

Cabe señalar que el rial (la moneda local) se ha desplomado a mínimos históricos (superando los 1,4 millones por dólar), lo que ha paralizado el comercio y provocado el cierre de bazares. Sumado a ello, el gobierno de Donald Trump ha intercambiado amenazas directas con Teherán, advirtiendo que está "listo para actuar" ante la represión de las protestas, lo que aumenta el temor a una intervención o una escalada militar.