Donald Trump aseguró que le "gustaría acordar con Dinamarca por las buenas" para quedarse con Groenlandia

"Por cierto, me encanta Dinamarca, han sido fantásticos conmigo", convino el mandatario, para quien los daneses "llegaron allá hace 500 años, eso no los convierte en dueños del territorio".

"Si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores y submarinos rusos y chinos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen Groenlandia y es lo que haría si nosotros nos estamos allí", insistió.

Mette Frederiksen Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca

Aunque aseguró que se lleva "muy bien con el presidente ruso y con el presidente chino", y hasta mencionó el viaje a China que tiene pautado para abril, Trump señaló que una cosa es la diplomacia y otra muy distinta son las relaciones carnales.

"No los quiero en Groenlandia, no va a ocurrir", aseguró.

De paso, y en una clara respuesta a Frederiksen, Donald Trump subrayó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "tiene que entender" su postura.

"Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría", aseguró.