Venezuela liberó a dos activistas: ¿quiénes son?

De esta forma, son 11 las personas que fueron excarceladas desde que este jueves el ahora gobierno de Delcy Rodríguez anunció las liberaciones de presos políticos.

En tanto, Fein le remarcó al juez federal de Manhattan Alvin K. Hellerstein que "individuos situados de manera creíble" entre los allegados o la familia de Maduro habían buscado su asistencia para ayudarlo a navegar lo que el abogado llamó las "circunstancias extraordinarias, sorprendentes y traicioneras" de su captura y proceso criminal.

También sostuvo que no había tenido contacto telefónico, por video u otro medio directo con Maduro, quien está detenido en una cárcel federal en Brooklyn. Pero afirmó que Maduro "había expresado un deseo" de contar con su "asistencia en este asunto".

En un gesto de acercamiento, Venezuela afirmó que trabaja junto a EE.UU. para controlar a los buques petroleros ilegales

Un comunicado de la petrolera estatal venezolana PDVSA revela que las autoridades estadounidenses y venezolanas ya comenzaron cooperar para controlar el tráfico marítimo de los buques petroleros que salen del país caribeño.

"Las autoridades estadounidenses y venezolanas anuncian el éxito de una operación conjunta para devolver el Minerva, que zarpó sin las autorizaciones correspondientes", indica el comunicado. "Gracias al éxito de esta primera operación conjunta, el buque regresa ahora a aguas venezolanas para su seguridad y las acciones pertinentes", concluye el comunicado.

La cooperación naval de Caracas con Washington parece ser un paso en la dirección anunciada por el presidente Donald Trump respecto a la gestión y el control estadounidense de las operaciones y el comercio petrolero venezolano.

Trump aseguró ayer a los máximos directivos de las más poderosas compañías petroleras reunidos en la Casa Blanca que tendrán "totales garantías de seguridad" en Venezuela y enfatizó que deberán tratar con Washington y no con Caracas para explotar las reservas del país caribeño. El presidente estadounidense enfatizó: "tratarán directamente con nosotros; no tendrán tratos con Venezuela; no queremos que tengan tratos con Venezuela".

La Casa Blanca afirmó que Venezuela "entregará" los casi 3.000 millones de dólares de crudo varados en buques cisterna e instalaciones de almacenamiento antes de su venta en el mercado internacional. Tras eso, Estados Unidos planea controlar todas las ventas de petróleo del país "indefinidamente".

Para la administración Trump, la confiscación es el primer paso para tomar el control de las vastas reservas de crudo de Venezuela, que se estima representan casi una quinta parte de las reservas probadas del planeta, en un intento por reducir el precio del petróleo a 50 dólares por barril.