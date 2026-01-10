Venezuela liberó a dos activistas: ¿quiénes son?
Con estas dos excarcelaciones, 11 personas según datos de Foro Penal, han recuperado la libertad en las últimas horas.
La oposición venezolana confirmó este sábado la liberación de los activistas Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, respectivamente.
"Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde", detenido desde agosto de 2024, anunció la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras el apresamiento el pasado fin de semana del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de EEUU.
"Nunca debió estar tras las rejas. Exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos que aún permanecen en calabozos", añadió el movimiento opositor.
La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó ayer la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, durante las horas previas. Precisamente su vicepresidente, Gonzalo Himiob, ha confirmado la excarcelación de Corredor Acosta, detenida desde julio de 2023.
Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 809 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 87 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).
De esta forma, son 11 las personas que fueron excarceladas desde que este jueves el ahora gobierno de Delcy Rodríguez anunció las liberaciones de presos políticos.
En tanto, Fein le remarcó al juez federal de Manhattan Alvin K. Hellerstein que "individuos situados de manera creíble" entre los allegados o la familia de Maduro habían buscado su asistencia para ayudarlo a navegar lo que el abogado llamó las "circunstancias extraordinarias, sorprendentes y traicioneras" de su captura y proceso criminal.
También sostuvo que no había tenido contacto telefónico, por video u otro medio directo con Maduro, quien está detenido en una cárcel federal en Brooklyn. Pero afirmó que Maduro "había expresado un deseo" de contar con su "asistencia en este asunto".
En un gesto de acercamiento, Venezuela afirmó que trabaja junto a EE.UU. para controlar a los buques petroleros ilegales
Un comunicado de la petrolera estatal venezolana PDVSA revela que las autoridades estadounidenses y venezolanas ya comenzaron cooperar para controlar el tráfico marítimo de los buques petroleros que salen del país caribeño.
"Las autoridades estadounidenses y venezolanas anuncian el éxito de una operación conjunta para devolver el Minerva, que zarpó sin las autorizaciones correspondientes", indica el comunicado. "Gracias al éxito de esta primera operación conjunta, el buque regresa ahora a aguas venezolanas para su seguridad y las acciones pertinentes", concluye el comunicado.
La cooperación naval de Caracas con Washington parece ser un paso en la dirección anunciada por el presidente Donald Trump respecto a la gestión y el control estadounidense de las operaciones y el comercio petrolero venezolano.
Trump aseguró ayer a los máximos directivos de las más poderosas compañías petroleras reunidos en la Casa Blanca que tendrán "totales garantías de seguridad" en Venezuela y enfatizó que deberán tratar con Washington y no con Caracas para explotar las reservas del país caribeño. El presidente estadounidense enfatizó: "tratarán directamente con nosotros; no tendrán tratos con Venezuela; no queremos que tengan tratos con Venezuela".
La Casa Blanca afirmó que Venezuela "entregará" los casi 3.000 millones de dólares de crudo varados en buques cisterna e instalaciones de almacenamiento antes de su venta en el mercado internacional. Tras eso, Estados Unidos planea controlar todas las ventas de petróleo del país "indefinidamente".
Para la administración Trump, la confiscación es el primer paso para tomar el control de las vastas reservas de crudo de Venezuela, que se estima representan casi una quinta parte de las reservas probadas del planeta, en un intento por reducir el precio del petróleo a 50 dólares por barril.
