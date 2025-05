La tremenda confesión de Frank Cuesta: "Mitomanía y ego"

“He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, reveló Cuesta en el video, donde confesó también que no es veterinario ni herpetólogo: “Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales”.

“Los animales que han muerto en el santuario, en la mayoría ha sido por mi propia negligencia”, admitió.

Sin embargo, una de las confesiones más escandalosas fue cuando se refirió a su salud: “No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”, declaró.

“Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos también”, manifestó el youtuber español.

También contó que, en su momento habló mal del excolaborador del “Santuario Libertad” y examigo suyo, Luciano, alias Chi, “porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia” para su negocio. “Por motivos de celos, empecé a hablar mal de él a sus espaldas. De corazón, le deseo lo mejor en su proyecto si algún día o en algún momento lo pone en marcha”, dijo el youtuber.

Y agregó: “También he de decir que ante los rumores de que él llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento yo he sabido cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fueran a través de una cuenta diferente”.

Con respecto a su detención, dijo que “ninguna de las personas que fueron señaladas tiene nada que ver con la misma” y admitió: “Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades”.

“Para finalizar, asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente”, cerró.

