Frank Cuesta fue detenido en Tailandia por posesión ilegal de animales salvajes

“Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me expulsen y me tenga que ir de Tailandia y que, para evitar problemas, llegue a un acuerdo y me vaya”, reconocía el youtuber mientras hablaba con varios de los animales que mantenía en el refugio.

Su detención llegó luego de las reiteradas denuncias realizadas por su expareja, Yuyee Alissa Intusmith, desde mediados de febrero. La mujer lo acusó de fraude fiscal, trabajo ilegal, daños a su honor e ilegalidades con los animales del santuario.

Una denuncia recibida por las autoridades tailandesas mediante correo electrónico el 14 de febrero, señalaba que “un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros”.

Tras esto, las autoridades tailandesas de Lao Khwan, provincia de Kanchanaburi, detuvieron al español de 53 años por tener “un total de 10 animales sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición” en el refugio.

Específicamente, encontraron nueve nutrias pequeñas y una pitón de pico de pato en lo que el youtuber llamaba “Santuario Libertad”.

Por su parte, Frank Cuesta se defendió y aseguró que adquirió esos animales en diferentes mercados de pulgas.

La propia Policía de Tailandia difundió las fotos de la detención con el rostro del youtuber pixelado y explicó que Cuesta enfrenta cargos por un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre al poseer fauna silvestre protegida sin permiso del Director General.

Este viernes el youtuber declaró durante tres horas, con la ayuda de una traductora y junto a su abogado, Mettapon Suwancarern, según ha confirmado la policía tailandesa.

Está previsto que el conocido como Frank de la Jungla sea trasladado el sábado a un tribunal provincial de Kanchanaburi, donde un juez valorará la posibilidad de otorgarle la libertad bajo fianza.