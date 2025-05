México: detuvieron al hombre acusado de secuestrar y abusar por casi dos años a su exesposa argentina

En este contexto, y según comunicó la Fiscalía de México, el arresto de Salvador "N" se produjo el viernes por la mañana “por su probable participación en el delito de violencia familiar y violación" contra su exesposa "de 26 años y de nacionalidad argentina“.

La investigación determinó que el imputado también amenazó a otras personas, además de agredir física, sexual y psicológicamente a su exesposa. Tiene al menos 12 causas en distintas fiscalías desde 2006 y 2025 por "lesiones culposas, daño de propiedad ajena, robo de vehículo, amenazas, violencia familiar, abuso y privación de la libertad".

Salvador “N” permanece detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la Ciudad de México, hasta que el juez de control defina su situación judicial, esto se da luego de que la víctima expresara que "sospechaba" que la Justicia mexicana intentaba “encajonar” la causa y desacelerar la investigación.

“Él me empezó a pegar, yo me hacía la desmayada para que me deje de golpear. Y me decía: ‘Muérete, muérete”, manifiesta la joven en el documental del medio mexicano N+.

El calvario de una argentina en México: denuncia que su pareja la tuvo secuestrada

Priscila Sand, oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, denunció que Zubirán Rabay la tuvo recluida en una vivienda vigilada con cámaras, micrófonos y sensores de movimiento y nueve custodios armados que respondían al hombre.

Además, la mantenía completamente incomunicada, la agredía físicamente, la medicaba en contra de su voluntad y la obligó a tatuarse su nombre en varias partes del cuerpo.

A pesar de su denuncia, Sand no puede volver a Argentina porque Zubirán Rabay la denunció por “sustracción de menores”, lo que derivó en la activación del Alerta Ámber sobre su hijo.

“Vivo aterrorizada. Temo por mi vida y la de mi hijo”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales tras escaparse del calvario que le hizo vivir su esposo.

Priscila Sand conoció a Salvador Zubirán Rabay en julio de 2023 durante un viaje a la capital de México. Al tercer día él le propuso que vivieran juntos y al cuarto comenzó la pesadilla.

“Le dije a su mamá que me quería volver a mi país y él se enteró. Me sacó el celular, me arrastró del pelo y me golpeó contra una pared”, relató Priscila.

Cuando nació el hijo de la pareja, Salvador se volvió más controlador: la mantenía completamente aislada de su familia, le revisaba el celular cuando volvía del trabajo y hasta le prohibía llevar al bebé al médico si él no estaba presente.

“No podía salir a trabajar. Estaba siempre en la casa. Siempre había un escolta. Si quería salir a caminar, tenía que pedir permiso, y si él me dejaba, iba con alguien atrás. Si quería cortarme el pelo, venía alguien a casa. Si quería hacerme las uñas, también. Y los fines de semana salíamos al shopping, pero siempre con él. Si quería ir al baño, dos personas de seguridad me acompañaban y me esperaban afuera”, relató en diálogo con Infobae.

Priscila pudo escapar en medio de un descuido de la custodia montada por su marido. Se fue junto a su bebé y un bolso con lo justo. Tras estar a salvo, presentó la denuncia en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México.

La argentina asegura que su caso no es el único y que la actriz Laura Vignatti también denunció públicamente a Zubirán Rabay.

Priscila denunció que su marido tiene conexiones con la Justicia y que, a pesar de las pruebas, la Fiscalía no avanzó en la denuncia hasta el momento.