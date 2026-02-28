Quién es Alí Jamenei, el ayatolá de Irán que fue blanco directo de Israel y Estados Unidos
El ayatolá está seguro en un sitio fuera de la capital según informaron fuentes iraníes.
El lider supremo iraní asumió el poder de por vida en 1989, sucediendo a su fundador, el ayatollah Ruhollah Jomeiní. Ahora, con 86 años, enfrenta el ataque directo de Israel y Estados Unidos. "El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.
Ali Jamenei es la máxima autoridad política y religiosa de Irán, conocido oficialmente como el "Líder Supremo de la Revolución Islámica". Su figura concentra un poder inmenso y vitalicio, situándose por encima del presidente y de todas las ramas del gobierno .
Trayectoria y ascenso al poder
Nacido en 1939 en Mashhad, Irán, Jamenei fue un estrecho colaborador del Ayatolá Jomeini, el líder de la Revolución Islámica de 1979 . Ocupó varios cargos importantes, como ministro de Defensa y presidente del país durante la década de 1980 . A la muerte de Jomeini en 1989, y a pesar de no tener inicialmente el rango religioso más alto, fue designado como su sucesor, convirtiéndose en el segundo Líder Supremo de Irán .
En el plano internacional, es un feroz opositor de Estados Unidos e Israel, a los que se refiere como enemigos de Irán, y es un firme defensor del programa nuclear iraní
Poderes y funciones como Líder Supremo
Su autoridad es prácticamente absoluta y abarca todos los ámbitos del estado . Es Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, incluyendo el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica . Controla el poder judicial, la televisión estatal y otras instituciones clave . Además, tiene la última palabra en las políticas exteriores y nucleares del país . También supervisa el Consejo de Discernimiento, que resuelve disputas entre el parlamento y el Consejo Guardian, y tiene control sobre una vasta red económica conocida como Setad .
Alí Jamenei es la pieza central del sistema político iraní desde 1989, uniendo el liderazgo político con la máxima autoridad religiosa y definiendo el rumbo del país con mano firme tanto en política interior como exterior .
