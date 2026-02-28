MinutoUno

Quién es Alí Jamenei, el ayatolá de Irán que fue blanco directo de Israel y Estados Unidos

Mundo

El ayatolá está seguro en un sitio fuera de la capital según informaron fuentes iraníes.

Ayatolá Alí Jamenei.

Ayatolá Alí Jamenei.

El lider supremo iraní asumió el poder de por vida en 1989, sucediendo a su fundador, el ayatollah Ruhollah Jomeiní. Ahora, con 86 años, enfrenta el ataque directo de Israel y Estados Unidos. "El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.

Ali Jamenei es la máxima autoridad política y religiosa de Irán, conocido oficialmente como el "Líder Supremo de la Revolución Islámica". Su figura concentra un poder inmenso y vitalicio, situándose por encima del presidente y de todas las ramas del gobierno .

Trayectoria y ascenso al poder

Nacido en 1939 en Mashhad, Irán, Jamenei fue un estrecho colaborador del Ayatolá Jomeini, el líder de la Revolución Islámica de 1979 . Ocupó varios cargos importantes, como ministro de Defensa y presidente del país durante la década de 1980 . A la muerte de Jomeini en 1989, y a pesar de no tener inicialmente el rango religioso más alto, fue designado como su sucesor, convirtiéndose en el segundo Líder Supremo de Irán .

En el plano internacional, es un feroz opositor de Estados Unidos e Israel, a los que se refiere como enemigos de Irán, y es un firme defensor del programa nuclear iraní

Poderes y funciones como Líder Supremo

Su autoridad es prácticamente absoluta y abarca todos los ámbitos del estado . Es Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, incluyendo el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica . Controla el poder judicial, la televisión estatal y otras instituciones clave . Además, tiene la última palabra en las políticas exteriores y nucleares del país . También supervisa el Consejo de Discernimiento, que resuelve disputas entre el parlamento y el Consejo Guardian, y tiene control sobre una vasta red económica conocida como Setad .

Alí Jamenei es la pieza central del sistema político iraní desde 1989, uniendo el liderazgo político con la máxima autoridad religiosa y definiendo el rumbo del país con mano firme tanto en política interior como exterior .

