Quién es Alí Jamenei, el ayatolá de Irán que fue blanco directo de Israel y Estados Unidos

Poderes y funciones como Líder Supremo

Su autoridad es prácticamente absoluta y abarca todos los ámbitos del estado . Es Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, incluyendo el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica . Controla el poder judicial, la televisión estatal y otras instituciones clave . Además, tiene la última palabra en las políticas exteriores y nucleares del país . También supervisa el Consejo de Discernimiento, que resuelve disputas entre el parlamento y el Consejo Guardian, y tiene control sobre una vasta red económica conocida como Setad .