El mensaje de Donald Trump tras el ataque a Irán: "Vamos a destruir sus misiles"

trump ataque iran

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es aliado de Estados Unidos en el ataque, también se dirigió en un mensaje a los iraníes: "Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

Trump acusó al régimen liderado por Alí Jamenei de librar una "campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa contra Estados Unidos" y aseguró que con el ataque buscan "defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible".

Programa nuclear

El gran objetivo de la operación a gran escala es acabar con el programa nuclear iraní y derrocar al régimen, según la declaración del presidente.