Un italiano entró al Libro Guinness de los Récords al transformar un Fiat Panda en un auto de 50 centímetros
Un mecánico logró ingresar al Libro Guinness de los Récords al convertir un icónico vehículo clásico en el coche funcional más estrecho de todo el mundo.
El ingenio no tiene límites y Andrea Marazzi lo demostró con creces. Este apasionado mecánico logró un hito histórico que lo catapultó directamente al Libro Guinness de los Récords tras modificar un emblemático Fiat Panda del año 1993 y convertirlo en un vehículo completamente operativo de apenas 50,2 centímetros de ancho.
Cómo se construyó este peculiar Fiat Panda
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El proyecto comenzó en 2024, cuando el modelo original llegó en excelentes condiciones al desguace de su familia. Con una gran devoción por este clásico de Italia, Marazzi se propuso el desafío de reducir radicalmente sus 146 centímetros de origen. Tras un año de arduo trabajo y con una cirugía de precisión milimétrica, retiró las puertas originales, cortó la carrocería longitudinalmente por la mitad y fabricó a medida los paneles exteriores, el capó, las lunas y el techo.
A pesar de la modificación extrema a la que fue sometido, el creador bautizó su inédita obra como "Panda per Uno" y logró un hito de ingeniería al conservar el 90% de las piezas del coche original.
Dado que el nuevo tamaño del chasis no permitía alojar la mecánica tradicional de combustión, el constructor reemplazó el bloque de gasolina por un pequeño motor eléctrico que alcanza los 15 km/h. Esta velocidad de desplazamiento, sumada a la conservación de una dirección adaptada y faros plenamente funcionales, fue suficiente para que las autoridades validaran su condición de vehículo operativo. Lógicamente, el auto no se encuentra homologado para circular en la vía pública debido a su inestabilidad natural en las curvas.
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