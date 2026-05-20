Una especie animal se expande por América Latina y entusiasma su recuperación

oso hormiguero gigante

Esto se debe que en en 2007, el Gobierno de Corrientes y la organización Rewilding Argentina comenzaron en los Esteros del Iberá el primer proyecto de reintroducción de osos hormigueros gigantes realizado a nivel mundial. Lo que en ese momento parecía un desafío casi imposible, hoy muestra resultados que sorprenden. Estas especie vuelve a recuperar terrirorio y se apueden apreciar en lugares claves de América Latina luego de décadas.

El histórico regreso del oso hormiguero gigante a América Latina

El proyecto comenzó con la liberación de dos osos hormigueros en Colonia Carlos Pellegrini, un territorio donde la especie había desaparecido décadas atrás. Desde entonces, más de 110 ejemplares fueron reinsertados en Iberá. Muchas de esas crías provenían de rescates realizados en provincias del norte argentino como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, donde todavía persisten la caza y la pérdida de hábitat.

Actualmente existen registros de animales desplazándose a más de cien kilómetros de los puntos originales de liberación, una señal clara de que la población logró consolidarse y comenzar a expandirse naturalmente hacia nuevos territorios, incluso cruzando fronteras.

La recuperación de esta especie en América Latina también implicó desarrollar técnicas inéditas de conservación. Cuarentenas especiales, corrales de pre-suelta, traslados de larga distancia, monitoreo con telemetría y asistencia alimentaria hasta que los animales pudieran sobrevivir por sus propios medios. Cada paso fue parte de un proceso pionero que convirtió a Iberá en un modelo internacional de restauración de fauna silvestre.