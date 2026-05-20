Video: el búfalo albino que causa furor en las redes sociales por su parecido a Donald Trump

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

La repercusión alcanzó tal dimensión que la propia granja publicó este martes un mensaje de despedida en Facebook junto a una imagen del animal. "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", señalaba la publicación dedicada al búfalo.

Las imágenes del búfalo "Donald Trump" han circulado durante días en medios locales y redes sociales, donde usuarios compartían vídeos y fotografías del animal mientras comparaban sus rasgos con los del presidente estadounidense.

bufalo trump Un búfalo albino apodado Donald Trump se vuelve una sensación viral.

Un elefante marino invadió la vía pública en Ensenada y el video se volvió viral



Un elefante marino apareció en las inmediaciones de la Isla Santiago, en la localidad de Ensenada, y durante horas interrumpió el tránsito en el camino que une esa zona con el continente, lo que movilizó a personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, guardaparques y especialistas de la Fundación Temaiken.

El animal había sido avistado por primera vez el día anterior, en la zona del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, pero fue recién este martes cuando su presencia sobre la calzada generó mayor conmoción.

Vecinos que circulaban por el lugar se congregaron ante la insólita estampa del animal en plena vía pública. Algunos registraron el momento en que el elefante marino avanzó sobre una camioneta de la Fundación Temaiken que había llegado al sitio para intentar contenerlo.

elefante marino ensenda

Un vecino de la zona relató a El Día que el elefante marino fue visto “ayer a la tarde” y que “andaba por ahí, en la zona del puente levadizo que va a la isla desde Avenida Almirante Brown”. Ante la situación, los presentes se comunicaron con Fauna Silvestre bonaerense para consultar cómo actuar. La respuesta fue clara: “Lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”, según reprodujo el mismo testigo.

El ensenadense agregó que “habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”.

elefante marino ensenda

La situación, lejos de resolverse de manera espontánea, escalaría durante la tarde. El animal se desplazó hasta el acceso al Canal Santiago —el curso de agua que separa el continente de la Isla Santiago y tiene doble salida hacia el Río de la Plata—, y allí se negó a retornar al agua.

Para resguardar su integridad, personal especializado le colocó una mediasombra a modo de carpa junto a un camión, con el propósito de evitar que el ejemplar se desplazara hacia la ruta, indicó El Día.

Personal especializado quedó en vigilia junto al animal a la espera de poder concretar el regreso del elefante marino al mar.