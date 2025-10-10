Vladímir Putin, sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "El prestigio del Premio se perdió"
El presidente ruso destacó en una conferencia de prensa el rol de su par estadounidense, Donald Trump, en la "solución de crisis complejas".
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó este viernes el otorgamiento del premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana -María Corina Machado- y destacó a su par estadounidense Donald Trump por su rol en la "solución de crisis complejas".
“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en una conferencia de prensa referencia al conflicto en Medio Oriente.
"Hubo casos en los que el Comité otorgó el premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz” y agregó: “En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, sentenció el mandatario ruso.
Comunicado de la Casa Blanca por el premio Nobel de la Paz 2025
Por su parte, el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, posteó en X que el comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".
El premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado, líder opositora venezolana
La Academia concedió el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
"Durante el último año, Machado fue obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en su país, una decisión que insipiró a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", subrayó el Comité.
El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", anunció en la lectura del fallo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.
Por que le dieron el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
El Comité destacó a Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes. Y subrayó su papel clave y unificador en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.
