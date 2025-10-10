La CNE fallaría a favor de Diego Santilli e iría primero en la lista de diputados de LLA

No obstante, el contexto político y la composición actual de la Cámara podrían influir en un resultado diferente para la provincia de Buenos Aires. Con esta decisión, la justicia no solo definirá un reemplazo legislativo, sino que también marcará un precedente sobre cómo se aplican las normativas de género en los reemplazos de cargos electivos, un tema que ha sido objeto de debate en los últimos años.

La resolución del tribunal tendrá impacto inmediato en la campaña electoral y en la estrategia de los distintos bloques políticos, generando atención sobre cómo se combinarán los criterios legales con la dinámica política vigente en el país. La expectativa se mantiene alta, y tanto el oficialismo como la oposición observan con atención cada señal del tribunal