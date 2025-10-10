Comunicado de la Casa Blanca por el premio Nobel de la Paz: "Se antepuso la política"

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. "El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".

Los expertos en el Premio Nobel insistieron en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de "América Primero" contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.