Pergamino: simularon la explosión de un volcán en una feria de ciencias y al menos diez personas resultaron heridas
El incidente ocurrió en una escuela de la localidad pergaminense de Rancagua, donde cundió el pánico.
Una simulación de un volcán que explotó durante una feria de ciencias realizada en la Escuela de Rancagua, en Pergamino, dejó al menos diez personas heridas.
El incidente ocurrió en la noche de este miércoles pero se hizo público en las últimas horas, generando conmoción no solo en aquella localidad bonaerense sino en todo el país.
Tras el estallido, fragmentos y restos del material utilizado para la simulación se dispersaron como esquirlas provocando cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, según informó el diario La Opinión.
Entre los heridos, se encuentra una alumna del establecimiento que fue trasladada al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.
La menor estaba en primera fila al momento del estallido y quedó gravemente herida en su rostro. Corre riesgo de perder uno de sus ojos.
Video: así explotó la simulación de un volcán en Pergamino
La explosión se produjo en cuestión de segundos y la desesperación se apoderó de la escena. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho.
En el lugar intervinieron varias ambulancias y personal de emergencia que trasladó a los heridos al Hospital San José, donde permanecen internados y en observación. Entre las víctimas hay adultos que también sufrieron lesiones, aunque la mayoría son estudiantes que participaban de la feria.
