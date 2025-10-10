El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte

El presidente del Congreso, José Jerí, juró como nuevo presidente del país por sucesión constitucional y tras no aprobarse una moción de censura presentada contra la mesa directiva que encabezaba.

"Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son bandas criminales en las calles", dijo al poco de colocarse la banda presidencial, y prometió liderar un gobierno de reconciliación.

Será el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, y el relevo presidencial, fijado para el 28 julio.