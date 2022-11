Preocupación por Lourdes de Bandana: mostró su cara golpeada en las redes sociales

Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

En diálogo con A la tarde, la mamá de Lourdes comentó que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista con el ciclo televisivo.

lourdes bandana violencia de genero