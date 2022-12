El adelanto del documental sobre Abbey Road

“Cuando entrás en un lugar con tanta historia a su alrededor, es algo sagrado en cierto modo”, dice John al comienzo del reciente clip. “La gente quiere venir aquí. Quieren el sonido de Abbey Road”, afirma. En el trailer también se pueden ver imágenes de las diferentes bandas y algunos de los varios artistas que pasaron por esas salas.

Los estudios fueron el escenario de algunos de los momentos musicales más importantes de la historia. Por ejemplo, Los Beatles se instalaron ahí en los años 60 y bautizaron su penúltimo álbum con el nombre de los estudios. “Este era nuestro hogar, pasamos mucho tiempo aquí”, afirma Paul.

Mary McCartney es la primera hija del matrimonio de Paul McCartney y Linda Eastman. Mary, que previamente a este trabajo estuvo al frente de una serie en la que oficiaba como anfitriona, esta vez enfocó sobre los míticos estudios de grabación EMI, conocidos popularmente como Abbey Road.

"Algunos de mis primeros recuerdos cuando era niña provienen del tiempo que pasé aquí”, comentó la hija del exBeatle, a través de un comunicado en el que celebró la asociación con la que contará al afirmar que “hace tiempo que quería contar la historia de este lugar histórico y no podía colaborar con un equipo mejor para hacer realidad esta ambición creativa”.

If These Walls Could Sing | Official Trailer | Disney+