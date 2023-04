Antes de venir a Argentina, The Weeknd presentó un nuevo temazo

Antes de su llegada a Argentina para hacer dos River el 18 y 19 de octubre, The Weeknd presentó "Double Fantasy", el primer single de su nueva serie The Idol, que se estrenará el 4 de junio. Respecto a sus shows en el país, la fecha del 18 cuenta con tickets agotados y, la del 19, cuenta con tickets disponibles que se pueden conseguir a través de All Access.