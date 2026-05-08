Reconocido bar de General Pacheco lanzó las "Pizzas Adorni" porque son "inentendiblemente ricas"

"Una jubilada me dio plata para que me compre dos", señaló otro usuario, mofándose de que el jefe de Gabinete involucró a dos jubiladas para explicar la compra de una de sus propiedades. "A deslomarse comiendo"; "Son un afano esas pizzas"; "¿Viene con una cascada de queso incluida?" y "¿también hacen pizzas con masa de ñoquis?" fueron otros de los más desopilantes mensajes en redes sociales.

galpon tacuara

Como era de esperarse, la creativa y estratégica publicación de El Galpón de Tacuara no hizo más que cosechar elogios y likes simplemente por haber aprovechado el momento justo para una promoción inmejorable.