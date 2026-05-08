Reconocido bar de General Pacheco lanzó las "Pizzas Adorni" porque son "inentendiblemente ricas"
La promoción de la novedad gastronómica no tardó en viralizarse y provocar todo tipo de comentarios en los usuarios de Instagram. Mirá.
En plena tormenta política por la investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, un reconocido bar de General Pacheco aprovechó el caos para hacer marketing del bueno. El local Galpón de Tacuara lanzó la promoción "Pizzas Adorni", un nombre que no tardó nada en encender las redes sociales.
Con el eslogan irónico "increíblemente ricas", la campaña se volvió viral en minutos. El posteo se llenó de memes y comentarios filosos de los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad para vincular la "oferta" con las recientes investigaciones sobre el patrimonio, los pagos en efectivo y las propiedades del vocero presidencial.
La reacción en redes sociales a este lanzamiento viral
Por supuesto, los usuarios de Instagram que siguen a la página del bar no dudaron en comentar la publicación con las más desopilantes ocurrencias: uno de ellos consultó "qué propiedades tiene" la pizza, haciendo clara alusión a las que posee el jefe de Gabinete y por las cuales está siendo investigado.
Otra joven escribió: "¡Un 3% más que ricas que el resto!", en lo que configura una clara burla al famoso 3% que Karina Milei habría extraído en el negocio de venta de medicamentos donde estuvo involucrada la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
"Una jubilada me dio plata para que me compre dos", señaló otro usuario, mofándose de que el jefe de Gabinete involucró a dos jubiladas para explicar la compra de una de sus propiedades. "A deslomarse comiendo"; "Son un afano esas pizzas"; "¿Viene con una cascada de queso incluida?" y "¿también hacen pizzas con masa de ñoquis?" fueron otros de los más desopilantes mensajes en redes sociales.
Como era de esperarse, la creativa y estratégica publicación de El Galpón de Tacuara no hizo más que cosechar elogios y likes simplemente por haber aprovechado el momento justo para una promoción inmejorable.
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