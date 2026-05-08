Frío polar y fuertes vientos empañarán el fin de semana: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Se vienen jornadas congeladas en el AMBA, que obligarán a buscar el mejor abrigo para no pasarla mal. Enterate todos los detalles acá.
El panorama climático de este fin de semana no pinta nada bien en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente, para quienes sufren el frío. De hecho, una ola de frío polar se asoma a Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó una serie de recomendaciones para pasarla lo mejor posible.
Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA
Para la jornada del sábado 9 de mayo, se espera una temperatura mínima rondando los 7 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 13. De manera que la amplitud térmica será muy corta y anticipará la llegada de un frente muy frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Con posibilidad de algunos chaparrones durante la mañana, el primer día del fin de semana estará marcado por severos vientos provenientes del Sudoeste que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
Si bien el domingo 10 de mayo presentará algunas mejoras climáticas, también será un día muy frío: el termómetro oscilará entre los 7 y 16 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos fuertes que provendrán desde el Oeste y podrían alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
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