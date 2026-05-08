Frío polar y fuertes vientos empañarán el fin de semana: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA

Para la jornada del sábado 9 de mayo, se espera una temperatura mínima rondando los 7 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 13. De manera que la amplitud térmica será muy corta y anticipará la llegada de un frente muy frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.