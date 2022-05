"Nico Furtado se puso una media": revelación de La Joaqui sobre la escena de sexo de El Marginal

La Joaqui reveló qué tipo de protección debió utilizar el protagonista de El Marginal en esa escena. "Le hicieron ponerse una media, para evitar el roce", detalló la participante del punto de encuentro.

"De repente Nico me preguntó qué música me gusta escuchar. Yo le dije que Los Redondos y entonces él pidió 'pónganle a la piba Los Redondos'. Ahí cambió la vibra, al día de hoy escucho eso y me acuerdo. La escena nos salió a la primera, menos mal", concluyó la artista.