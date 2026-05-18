Estremecedor video: así fue el brutal ataque de un comerciante a un adolescente de 15 años en Chascomús
Si bien se encontraba herido tras ser embestido mientras iba a bordo de una moto presuntamente robada, Kevin Martínez murió a causa de los golpes finales.
Un joven de 15 años perdió la vida el pasado viernes en la localidad de Chascomús, en un hecho que ha causado gran consternación local. La víctima, identificada como Kevin Martínez, se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150 acompañado por otro menor de 17 años, cuando fue atropellado y confundido por un comerciante, que lo agredió con fuertes golpes en la cabeza ante la atenta mirada de las autoridades policiales.
Ahora, la investigación se centra en esclarecer las circunstancias de sus últimos instantes de vida, dado que, si bien había resultado herido por el choque, las piñas que le proporciona Leonardo Marcelino -el vecino que se encuentra prófugo tras confundirlo con un delincuente- pudieron haber sido determinantes en su deceso.
Cómo comenzó todo
Un Ford Ka, al mando de una joven de 25 años, embistió a ambos adolescentes. Tras el fuerte impacto, las víctimas sufrieron lesiones de gravedad y quedaron tendidas sobre el asfalto mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica.
Tras la llegada de las autoridades, el informe policial reveló que la motocicleta en la que se trasladaban los menores registraba un pedido de secuestro activo por robo, emitido el pasado 9 de mayo. A pesar de este dato, la Justicia descartó que el hecho fuera el desenlace de una persecución: la principal hipótesis señala que la conductora del automóvil embistió a los jóvenes de forma accidental al no percatarse de su presencia.
Sin embargo, el episodio más grave y desconcertante se produjo tras el impacto. Mientras Kevin Martínez aguardaba en una camilla su traslado al hospital, un vecino se aproximó al adolescente herido para agredirlo brutalmente con golpes en la cabeza e intentos de asfixia, mientras la Policía miraba sin hacer nada.
Por el momento, la causa está caratulada como "homicidio culposo", aunque esto podría verse modificado en las próximas horas. La fiscalía analiza varias imputaciones, dado que tanto el ambulanciero como las autoridades policiales permitieron los golpes. El agresor está prófugo.
VIDEO: así fue el brutal ataque de Marcelino a Kevin Martínez
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