Estremecedor video: así fue el brutal ataque de un comerciante a un adolescente de 15 años en Chascomús

Sin embargo, el episodio más grave y desconcertante se produjo tras el impacto. Mientras Kevin Martínez aguardaba en una camilla su traslado al hospital, un vecino se aproximó al adolescente herido para agredirlo brutalmente con golpes en la cabeza e intentos de asfixia, mientras la Policía miraba sin hacer nada.

Por el momento, la causa está caratulada como "homicidio culposo", aunque esto podría verse modificado en las próximas horas. La fiscalía analiza varias imputaciones, dado que tanto el ambulanciero como las autoridades policiales permitieron los golpes. El agresor está prófugo.

VIDEO: así fue el brutal ataque de Marcelino a Kevin Martínez

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