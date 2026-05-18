Cambió el pronóstico, el viento activó un giro tórrido y se viene el calor al AMBA
Tras un comienzo de semana con fresco, el pronóstico del tiempo anticipa rotación del viento que traerá ascenso de temperaturas. Conocé cuándo llega el calor.
Este lunes 18 de mayo comenzó con una jornada soleada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Según los reportes del clima, las temperaturas alcanzaron los 15°C durante la tarde, pero el frío se hará sentir nuevamente hacia la noche, descendiendo hasta los 9°C a la medianoche con viento desde el sector oeste.
Este escenario de bajas temperaturas dominará la primera mitad de la semana. Para el martes 19 se espera una mínima de 6°C y una máxima de 16°C con el cielo totalmente despejado. El pico de frío llegará el jueves 21 de mayo, donde el termómetro apenas marcará una máxima de 12°C y una mínima gélida de 5°C.
El rotundo cambio de clima: vuelve el calor
A pesar del frío otoñal, los modelos meteorológicos extendidos confirman que los abrigos pesados durarán poco. Gracias a una rotación de los vientos hacia el sector noreste, el clima experimentará un giro tórrido que elevará progresivamente las marcas térmicas:
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Lunes 25 de mayo: Para el feriado patrio, se pronostica una jornada agradable y mayormente soleada por la tarde, con el termómetro alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 12°C.
Martes 26 de mayo: La temperatura continuará su curva ascendente, registrando una máxima de 19°C y una mínima de 14°C.
Miércoles 27 de mayo: Será el día más caluroso de este inesperado "veranito" otoñal, con marcas que treparán hasta los 23°C de máxima y una agradable mínima de 17°C.
IMPORTANTE: Frío extremo con temperaturas rozando los 0 grados en el AMBA: ¿qué tiene que pasar para que caiga nieve?
Este progresivo calentamiento se mantendrá hasta la recta final de la próxima semana, regalando un importante respiro primaveral en el Área Metropolitana de Buenos Aires antes de la llegada oficial del invierno.
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