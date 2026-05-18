Cuánto cuesta la cuota en la Universidad de San Andrés donde estuvo Javier Milei este lunes

Cuánto cuesta la cuota en la Universidad de San Andrés

La Universidad de San Andrés (UdeSA) continúa liderando el ranking de las instituciones privadas más caras del país. A diferencia de otras entidades que espacian sus aumentos, UdeSA cuenta con una particularidad en su esquema comercial: actualiza sus aranceles de forma mensual siguiendo el ritmo de la inflación.

Valor actual: en enero de 2026, la cuota mensual para cualquiera de sus carreras se ubicó en $1.754.800, superando ampliamente a un sueldo promedio en la Argentina.

Si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando el valor promediaba los $1,33 millones, la institución aplicó un incremento interanual cercano al 31,5%.

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