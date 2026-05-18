Cuánto cuesta la cuota en la Universidad de San Andrés donde estuvo Javier Milei este lunes
Mientras desfinancia a la universidad pública, el Presidente se dedicó a disertar sobre economía en la entidad educativa privada más cara del país.
El conflicto entre el presidente Javier Milei y las universidades públicas es uno de los focos de tensión política y social más prolongados y profundos de su gestión. Lo que comenzó como un ajuste presupuestario en pos del "déficit cero" se transformó en una disputa ideológica y legal sobre el rol del Estado, la transparencia y el futuro de la educación superior.
En esta especie de "tire y afloje" caprichoso por parte de la gestión libertaria, las universidades siguen sin ver aplicada la Ley de Financiamiento Universitaria, que fue oportunamente aprobada por el Congreso. Por ello, docentes, estudiantes y no docentes salieron a las calles el pasado martes 12 de mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno.
Como si la polémica postura del Presidente no fuera suficiente, este lunes por la mañana el primer mandatario disertó sobre economía ante alumnos de la Universidad de San Andrés que es, por lejos, la más cara del país. Por supuesto, esto se consideró una nueva afrenta del jefe de Estado al área pública que tanto denosta.
La clase que brindó "de sorpresa" fue en compañía de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Cuánto cuesta la cuota en la Universidad de San Andrés
La Universidad de San Andrés (UdeSA) continúa liderando el ranking de las instituciones privadas más caras del país. A diferencia de otras entidades que espacian sus aumentos, UdeSA cuenta con una particularidad en su esquema comercial: actualiza sus aranceles de forma mensual siguiendo el ritmo de la inflación.
- Valor actual: en enero de 2026, la cuota mensual para cualquiera de sus carreras se ubicó en $1.754.800, superando ampliamente a un sueldo promedio en la Argentina.
Si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando el valor promediaba los $1,33 millones, la institución aplicó un incremento interanual cercano al 31,5%.
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