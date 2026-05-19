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🟡Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores

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🟡Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores
🟡Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores
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La fiesta de la televisión argentina brilló en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro. Los galardonados.

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EN VIVO

El Hotel Hilton de Puerto Madero se vistió de gala para recibir una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026, la gran ceremonia organizada por APTRA que reconoce a las mejores producciones televisivas del último año. Con la conducción ininterrumpida de Santiago del Moro, la noche estuvo repleta de emoción, sorpresas y merecidos reconocimientos.

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El gran ganador: Guido Kaczka y el Martín Fierro de Oro

El momento cumbre de la extensa ceremonia llegó cerca de la una de la madrugada, cuando se anunció el premio más esperado por todos. Guido Kaczka se coronó como el gran vencedor de la noche al levantar el codiciado Martín Fierro de Oro. El animador redondeó una gala verdaderamente perfecta, ya que previamente había subido al escenario para consagrarse en la categoría Mejor Labor en Conducción Masculina y para celebrar el triunfo de su ciclo Buenas Noches Familia (El Trece) en el rubro Entretenimientos.

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Sorpresas en Ficción y la consolidación de MasterChef

En el competitivo terreno de la ficción nacional, la gran sorpresa la dio la tira Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve), que logró imponerse como la Mejor Ficción del año. La novela también le valió el premio a Mejor Actor a Luciano Cáceres. Por su parte, Gimena Accardi fue galardonada como Mejor Actriz por su aclamado rol en La voz ausente (El Trece), producción que también se impuso en la categoría Autor/Guionista.

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En cuanto a los formatos de telerrealidad y entretenimiento puro, MasterChef Celebrity (Telefe) demostró su enorme vigencia. El éxito gastronómico se llevó la estatuilla a Mejor Reality, mientras que su conductora, Wanda Nara, triunfó en la terna de Labor en Conducción Femenina. El programa sumó además los premios a Mejor Jurado (Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) y Revelación, que quedó en manos del joven influencer Ian Lucas.

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Otros grandes ganadores de la velada

El periodismo y los magazines también tuvieron su gran espacio en la ceremonia. El premio a la Labor Periodística Femenina quedó en manos de la inigualable Mirtha Legrand por su labor en La Noche de Mirtha (El Trece), mientras que Rolando Graña hizo lo propio en la categoría masculina. Telefe Noticias festejó como Mejor Noticiero Nocturno y LAM (América) se consagró en el rubro de Interés General. Agustín "Soy Rada" Aristarán se llevó la estatuilla por Labor Humorística.

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El gran despliegue de La Voz Argentina (Telefe) fue reconocido como el Mejor Big Show del año.

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Minuto a minuto del Martín Fierro 2026

Live Blog Post

Martín Fierro de Oro

  • Guido Kaczka
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Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe GANADOR
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

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Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública GANADOR
  • Aire de Campo - TV Pública GANADOR
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

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Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe) GANADOR
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

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Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

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Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) GANADOR
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

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Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) GANADORA

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Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve GANADOR

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Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve GANADOR

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Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece GANADOR
  • Pasapalabra – Telefe

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Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe GANADOR
  • Telenoche – El Trece
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Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América GANADOR
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Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADORA (Mirá el discurso)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

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Labor Humorística

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) GANADOR
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

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Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) GANADOR
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

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Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) Ganador
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

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Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

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Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

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Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) GANADOR
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

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Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

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Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • Master Chef Celebrity – Telefe GANADOR
  • Gran Hermano – Telefe

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Interés general

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América GANADOR
  • Lape Club Social – América

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Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) GANADORA
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

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Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe GANADOR
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve
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Deportivo

  • ACTC – TV Pública GANADOR
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve
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Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
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Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nueve GANADOR

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Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América) GANADOR
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

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Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece GANADOR

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Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe GANADOR
  • Resto del mundo – El Trece

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Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe GANADOR
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve
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Panelista Femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) GANADORA
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

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Cultural y educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe (Ganador)

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Alfombra Roja: el look de Moria Casán

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Maxi López anunció que tomó una tajante decisión

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Menú de los Martín Fierro 2026

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Los primeros en llegar

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