🟡Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores

FUERTE: Tensión en los Martín Fierro: la chicana de Santiago del Moro a Marley y su posterior reacción

En cuanto a los formatos de telerrealidad y entretenimiento puro, MasterChef Celebrity (Telefe) demostró su enorme vigencia. El éxito gastronómico se llevó la estatuilla a Mejor Reality, mientras que su conductora, Wanda Nara, triunfó en la terna de Labor en Conducción Femenina. El programa sumó además los premios a Mejor Jurado (Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) y Revelación, que quedó en manos del joven influencer Ian Lucas.

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Otros grandes ganadores de la velada

El periodismo y los magazines también tuvieron su gran espacio en la ceremonia. El premio a la Labor Periodística Femenina quedó en manos de la inigualable Mirtha Legrand por su labor en La Noche de Mirtha (El Trece), mientras que Rolando Graña hizo lo propio en la categoría masculina. Telefe Noticias festejó como Mejor Noticiero Nocturno y LAM (América) se consagró en el rubro de Interés General. Agustín "Soy Rada" Aristarán se llevó la estatuilla por Labor Humorística.

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El gran despliegue de La Voz Argentina (Telefe) fue reconocido como el Mejor Big Show del año.

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Minuto a minuto del Martín Fierro 2026

Live Blog Post Martín Fierro de Oro Guido Kaczka

Live Blog Post Big Show La Voz Argentina – Telefe GANADOR

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Live Blog Post Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública GANADOR

Aire de Campo - TV Pública GANADOR

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Live Blog Post Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe) GANADOR

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Live Blog Post Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Live Blog Post Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) GANADOR

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Live Blog Post Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) GANADORA

Live Blog Post Periodístico Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve GANADOR

Live Blog Post Ficción AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve GANADOR

Live Blog Post Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece GANADOR

Pasapalabra – Telefe

Live Blog Post Noticiero nocturno América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe GANADOR

Telenoche – El Trece

Live Blog Post Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América GANADOR

Live Blog Post Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADORA (Mirá el discurso)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Live Blog Post Labor Humorística Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) GANADOR

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Live Blog Post Autor/Guionista Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) GANADOR

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Live Blog Post Director de No Ficción Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) Ganador

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Live Blog Post Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Live Blog Post Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Live Blog Post Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) GANADOR

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Live Blog Post Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Live Blog Post Reality Cuestión de Peso – El Trece

Master Chef Celebrity – Telefe GANADOR

Gran Hermano – Telefe

Live Blog Post Interés general Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América GANADOR

Lape Club Social – América

Live Blog Post Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) GANADORA

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Live Blog Post Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe GANADOR

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Live Blog Post Deportivo ACTC – TV Pública GANADOR

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Live Blog Post Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Live Blog Post Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nueve GANADOR

Live Blog Post Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América) GANADOR

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Live Blog Post Big Show La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece GANADOR

Live Blog Post Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe GANADOR

Resto del mundo – El Trece

Live Blog Post Musical Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe GANADOR

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Live Blog Post Panelista Femenina Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) GANADORA

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Live Blog Post Cultural y educativo Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe (Ganador)

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