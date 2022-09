Lagomarsino: "Un periodista reconoció que mintió en la tapa de un diario"

“Decir 'a Nisman lo mataron' o 'Nisman se suicidó' son dos cuestiones distintas. Y hay un error conceptual: una cosa es lo que pasó en el baño y otra lo que un juez determina. La tipificación penal es homicidio o suicidio. Ahora, si lo mataron o lo obligaron a suicidarse no es lo mismo. La mecánica es distinta”, puntualizó Lagomarsino en diálogo con Abigail Lassalle por radio Cooperativa.

El perito sostuvo que hubo desinformación en el caso y analizó: “Entender que digan que hay un tiro atrás de la oreja cuando es adelante de la oreja. Entiendo a los familiares que no quieran ver la autopsia por una cuestión humana, pero los que quieran ser querellantes tienen que hacerlo. Una vez un periodista me insistía con eso y le mostré la foto de la autopsia. La cara le rebotó contra el piso”.

“La gran mayoría de la gente que cree que a Nisman lo mataron, no conoce la causa. Dicen que tocaron la canilla, que movieron el cuerpo y eso no pasó. A mí no me interesa una u otra idea, me interesa la verdad”, sostuvo.

lagomarsino tapa periodista

Muerte de Nisman: las pericias, según Lagomarsino