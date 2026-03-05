No será en la Copa Libertadores 2027: la verdad sobre la chance de que la juegue el que salga noveno en la LPF

En concreto, los cambios propuestos "no son para reglamentar ahora". El objetivo de la AFA y la Liga Profesional es incluir esta nueva diagramación recién en los reglamentos de los torneos locales del año 2027.

De esta manera, el nuevo esquema de clasificación —que podría obligar al noveno de la tabla general a disputar las fases previas de la Copa Libertadores— se aplicará efectivamente para los torneos continentales del 2028. Por lo tanto, los cupos y las plazas para la edición 2027 se mantendrán bajo el formato ya conocido por los hinchas.