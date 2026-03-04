Copa Libertadores: el historial negro de los equipos argentinos en la temida Fase 2
Solo dos de 10 clubes del fútbol argentino superaron el repechaje y entraron a fase de grupos de la Copa Libertadores. El historial completo desde 2017.
La reciente modificación en el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol para la clasificación a la Copa Libertadores no es una simple casualidad directiva. El llamado "repechaje" continental se convirtió en una verdadera pesadilla para los clubes de nuestro país en los últimos años, al punto de que las estadísticas encienden todas las alarmas en la calle Viamonte.
Los números de este nuevo formato son contundentes y reflejan la enorme dificultad que representa la instancia previa: solamente dos de los diez equipos del fútbol argentino que disputaron el nuevo Repechaje de Copa Libertadores lograron avanzar a la Fase de Grupos.
Uno por uno, los repechajes maldito de la Copa Libertadores
El difícil camino hacia la zona de grupos se transformó en un filtro casi letal para las aspiraciones coperas de los equipos nacionales, dejando a la gran mayoría sin competencia internacional para el resto de la temporada. A continuación, el detalle de la suerte que corrió cada uno de los representantes desde la implementación de este sistema:
2017: Atlético Tucumán hizo historia y se metió en la zona de grupos, convirtiéndose en el primer equipo argentino clasificado por esta vía.
2018: Banfield quedó eliminado en la Fase 3.
2019: Talleres de Córdoba corrió la misma suerte y fue eliminado en la Fase 3.
2020: Atlético Tucumán, en su segunda experiencia, cayó en la Fase 3.
2021: San Lorenzo tampoco pudo superar el escollo y se despidió en la Fase 3.
2022: Estudiantes de La Plata rompió la mala racha y se metió en grupos, siendo el segundo y, hasta el momento, el último equipo argentino en lograr el objetivo.
2023: Huracán fue eliminado en la Fase 3, pero ostenta el récord de ser el último equipo argentino que logró ganar, al menos, la Fase 2.
2024: Godoy Cruz quedó tempranamente eliminado en la Fase 2.
2025: Boca Juniors sufrió un duro e histórico golpe al quedar eliminado en la Fase 2.
2026: Argentinos Juniors no pudo sostener la ventaja lograda como local y sumó una nueva frustración al quedar eliminado en la Fase 2.
