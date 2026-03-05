El increíble escenario matemático que podría llevar a la Copa Libertadores al 14° de la tabla anual de la LPF

Por el otro, a esta hegemonía local hay que sumarle que un equipo argentino gane la Copa Libertadores 2027 y que otro compatriota levante la Copa Sudamericana 2027.

El factor clave para el milagro matemático es que estos dos campeones internacionales también hayan hecho una gran campaña local y terminen, por ejemplo, en el 2° y 3° puesto de la Tabla Anual. Al clasificar directamente por ser campeones de CONMEBOL, liberarían automáticamente sus cupos domésticos, generando un corrimiento masivo y sin precedentes en el fútbol argentino.

Cómo se repartirían los 14 boletos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Con el "Súper Campeón" llevándose la plaza de Argentina 1 y los dos campeones continentales usando sus cupos CONMEBOL, quedarían 11 boletos internacionales de la liga disponibles (4 directos a Libertadores, 6 a Sudamericana y 1 al Repechaje) que deberán definirse exclusivamente por las posiciones hacia abajo en la Tabla Anual. El reparto quedaría exactamente así:

Campeones Internacionales: El 2° y el 3° de la tabla van a la Libertadores 2028 por haber ganado las ediciones 2027.

Directo a la Copa Libertadores (Fase de Grupos): Clasificarían los equipos ubicados en el 4°, 5°, 6° y 7° puesto (ocupando los lugares de Argentina 2, 3, 4 y 5).

A la Copa Sudamericana: Ingresarían los seis siguientes en la tabla ininterrumpidamente, es decir, del 8° al 13° puesto inclusive.

Al Repechaje de la Libertadores (Fase 2): Como la nueva regla indica que esta plaza ("Argentina 6") le corresponde al último clasificado a las copas por la tabla, el gran premio recaería nada menos que en el 14° de la Tabla Anual.

De esta manera, en una liga de 30 equipos, el nuevo formato garantiza que prácticamente la mitad de los clubes lleguen al tramo final del campeonato haciendo números y con chances de viajar por el continente, volviendo el cierre de la temporada una verdadera final fecha a fecha.