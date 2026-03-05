El increíble escenario matemático que podría llevar a la Copa Libertadores al 14° de la tabla anual de la LPF
Qué tiene que pasar para que un equipo clasifique al repechaje de la la Copa Libertadores 2028 desde tan abajo con la posible reglamentación.
La posible actualización del reglamento de la Liga Profesional para la clasificación a las copas internacionales a partir de 2028 traería consigo una de las normativas el cupo de repechaje para la Copa Libertadores (Fase 2) pasará a manos del último equipo que logre ingresar a un torneo continental mediante la Tabla Anual.
Esta modificación, ideada por la dirigencia del fútbol argentino para mantener la competitividad hasta la última fecha, esconde una curiosidad matemática fascinante. ¿Es posible que el equipo que termine en el 14° puesto de la tabla general logre meterse en la máxima cita de América? La respuesta, aunque parezca de ciencia ficción, es sí.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el terrorífico y colosal triple tormentón que pulverizará sin piedad todo nuestro sol
El escenario del "Súper Campeón" y la gloria continental
Para que esta carambola reglamentaria suceda, se requiere la combinación de un dominio absoluto en el plano local y un éxito rotundo a nivel internacional.
Por un lado, necesitamos un "Súper Campeón" de la LPF que logre la triple corona doméstica: da la vuelta olímpica en el Torneo Apertura, conquista el Torneo Clausura, se consagra en la Copa Argentina y termina en el primer puesto de la Tabla Anual.
Por el otro, a esta hegemonía local hay que sumarle que un equipo argentino gane la Copa Libertadores 2027 y que otro compatriota levante la Copa Sudamericana 2027.
El factor clave para el milagro matemático es que estos dos campeones internacionales también hayan hecho una gran campaña local y terminen, por ejemplo, en el 2° y 3° puesto de la Tabla Anual. Al clasificar directamente por ser campeones de CONMEBOL, liberarían automáticamente sus cupos domésticos, generando un corrimiento masivo y sin precedentes en el fútbol argentino.
Cómo se repartirían los 14 boletos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Con el "Súper Campeón" llevándose la plaza de Argentina 1 y los dos campeones continentales usando sus cupos CONMEBOL, quedarían 11 boletos internacionales de la liga disponibles (4 directos a Libertadores, 6 a Sudamericana y 1 al Repechaje) que deberán definirse exclusivamente por las posiciones hacia abajo en la Tabla Anual. El reparto quedaría exactamente así:
-
Campeones Internacionales: El 2° y el 3° de la tabla van a la Libertadores 2028 por haber ganado las ediciones 2027.
Directo a la Copa Libertadores (Fase de Grupos): Clasificarían los equipos ubicados en el 4°, 5°, 6° y 7° puesto (ocupando los lugares de Argentina 2, 3, 4 y 5).
A la Copa Sudamericana: Ingresarían los seis siguientes en la tabla ininterrumpidamente, es decir, del 8° al 13° puesto inclusive.
Al Repechaje de la Libertadores (Fase 2): Como la nueva regla indica que esta plaza ("Argentina 6") le corresponde al último clasificado a las copas por la tabla, el gran premio recaería nada menos que en el 14° de la Tabla Anual.
De esta manera, en una liga de 30 equipos, el nuevo formato garantiza que prácticamente la mitad de los clubes lleguen al tramo final del campeonato haciendo números y con chances de viajar por el continente, volviendo el cierre de la temporada una verdadera final fecha a fecha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario