Qué es el tanking, la estrategia de la NBA que te podría clasificar a la Copa Libertadores

Ese concepto nació y se popularizó en ligas como la NBA: cuando un equipo sabe que no tiene chances de pelear el campeonato, puede dejar de priorizar las victorias inmediatas para obtener un beneficio estratégico a futuro, generalmente una mejor posición en el draft que le permita incorporar grandes talentos jóvenes.

Traducido al fútbol argentino, el mecanismo sería distinto pero la lógica similar. Si el noveno puesto garantiza un repechaje de Copa Libertadores, algunos equipos que vean lejos la pelea por el título podrían administrar resultados para caer exactamente en ese lugar de la tabla anual: ni demasiado arriba, ni demasiado abajo, sino en el punto justo que abra la puerta al torneo más importante de Sudamérica.

No sería perder por perder, sino perder lo necesario.

Y mientras en la NBA los comités de competición llevan años discutiendo medidas “antitanking” —desde cambios en las probabilidades del draft hasta modificaciones en el sistema de lotería—, en el fútbol argentino ocurrió algo curioso: la AFA aprobó un mecanismo que, al menos en teoría, podría incentivar esa misma lógica estratégica.

Y, ojo, que si hay cosas que realmente vale la pena copiar del deporte norteamericano, pero no perder con estrategia: en la NBA, por ejemplo, cuando un partido tiene baja demanda de entradas, los precios de los tickets bajan bruscamente días antes del juego.

El fútbol siempre fue impredecible, pero ahora el campeonato podría sumar un nuevo fenómeno: no solo goles, sino el arte estratégico de perder con estilo. Bienvenidos al tanking criollo, versión Copa Libertadores.