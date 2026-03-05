Qué es el tanking, la estrategia de la NBA que te podría clasificar a la Copa Libertadores
La AFA tuvo que salir a aclarar una polémica modificación en la clasificación a la Copa Libertadores: si se implementa desde 2028, el noveno puesto de la tabla anual podría abrir la puerta a una estrategia conocida en la NBA como tanking.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo que salir a aclarar y moderar su propia decisión después de una lluvia de críticas. El cambio reglamentario que abría la puerta a que el noveno puesto de la tabla anual otorgara un lugar en el repechaje de la Copa Libertadores finalmente no se aplicaría en el corto plazo: según la nueva explicación oficial, recién podría entrar en vigencia para la edición 2028 del torneo continental.
La marcha atrás no elimina lo curioso del planteo original. Si alguna vez se implementa tal como fue aprobado, el sistema podría abrir la puerta a algo poco habitual en el fútbol: equipos que pierdan partidos de manera estratégica para terminar exactamente en una posición específica de la tabla.
En otras palabras, una versión criolla de lo que en Estados Unidos se conoce como tanking.
¿Qué es el tanking, la pesadilla de la NBA?
Ese concepto nació y se popularizó en ligas como la NBA: cuando un equipo sabe que no tiene chances de pelear el campeonato, puede dejar de priorizar las victorias inmediatas para obtener un beneficio estratégico a futuro, generalmente una mejor posición en el draft que le permita incorporar grandes talentos jóvenes.
Traducido al fútbol argentino, el mecanismo sería distinto pero la lógica similar. Si el noveno puesto garantiza un repechaje de Copa Libertadores, algunos equipos que vean lejos la pelea por el título podrían administrar resultados para caer exactamente en ese lugar de la tabla anual: ni demasiado arriba, ni demasiado abajo, sino en el punto justo que abra la puerta al torneo más importante de Sudamérica.
No sería perder por perder, sino perder lo necesario.
Y mientras en la NBA los comités de competición llevan años discutiendo medidas “antitanking” —desde cambios en las probabilidades del draft hasta modificaciones en el sistema de lotería—, en el fútbol argentino ocurrió algo curioso: la AFA aprobó un mecanismo que, al menos en teoría, podría incentivar esa misma lógica estratégica.
Y, ojo, que si hay cosas que realmente vale la pena copiar del deporte norteamericano, pero no perder con estrategia: en la NBA, por ejemplo, cuando un partido tiene baja demanda de entradas, los precios de los tickets bajan bruscamente días antes del juego.
El fútbol siempre fue impredecible, pero ahora el campeonato podría sumar un nuevo fenómeno: no solo goles, sino el arte estratégico de perder con estilo. Bienvenidos al tanking criollo, versión Copa Libertadores.
