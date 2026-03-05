Mapa en vivo de las lluvias de hoy jueves en el AMBA: a qué hora arranca las precipitaciones y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus probabilidades de lluvias en Buenos Aires, que se mantendrían por al menos dos días.
Luego del alivio climático de este miércoles, y tras un día con mucho calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir dos jornadas seguidas de lluvias, que harán caer las temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional prevé un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias desde la mañana y hasta la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 grados de mínima y 24 de máxima.
La inestabilidad parece mantenerse el viernes, de acuerdo con el SMN, con cielo mayormente nublado y chances de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche. El termómetro rondará entre 17 y 24 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el sábado retomarían las buenas condiciones del clima, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 23 grados, manteniéndose el descenso.
Del mismo modo, el domingo continúa el buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 23.
La tendencia de la próxima semana en el AMBA parece ser la misma, con buen clima y temperaturas templadas. El lunes se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, y pasando a nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 17 y 26 grados.
El extendido del organismo nacional llega hasta el martes, que tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 17 grados de mínima y 26 de máxima.
