Mapa en vivo de las lluvias de hoy jueves en el AMBA: a qué hora arranca las precipitaciones y hasta cuándo

Embed

Cómo sigue el clima en el AMBA

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el sábado retomarían las buenas condiciones del clima, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 23 grados, manteniéndose el descenso.

Del mismo modo, el domingo continúa el buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 23.

La tendencia de la próxima semana en el AMBA parece ser la misma, con buen clima y temperaturas templadas. El lunes se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, y pasando a nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 17 y 26 grados.

El extendido del organismo nacional llega hasta el martes, que tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 17 grados de mínima y 26 de máxima.